李彦宏内部信：Q3业绩难能可贵，大胆创新胜过平庸保守

新浪科技讯11月7日上午消息，百度发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，百度Q3总营收为281亿元，与去年同期相比基本持平，与上一季度相比增长7%；净亏损为64亿元，相比之下去年同期的净利润为124亿元。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏发布内部信表示，这样的业绩，是在多种不确定因素交错影响的情况下实现的，因而更加难能可贵，并称“对即将到来的2020年更加充满信心”。

李彦宏提到，作为人工智能平台型的公司，百度要在人工智能领域充分发挥技术优势，做智能经济时代的建设者。

“大胆创新胜过平庸保守，所有创造商业奇迹的公司，都是因为他们‘生而不同’。”李彦宏在内部信中提到。(雪梅)

以下是李彦宏财报内部信全文：

各位百度同学：

北京时间今天凌晨，公司发布了今年第三季度财报。这个季度，我们实现了总营收281亿元，虽然宏观环境依然充满挑战，经过全体员工的共同努力，我们的收入连续两个季度实现环比稳步增长；第三季度归属于百度的净利润达到44亿元（Non-GAAP），远超华尔街预期。归属于百度核心的净利润达到63亿元（Non-GAAP）。

这样的业绩，是在多种不确定因素交错影响的情况下实现的，因而更加难能可贵。这也说明，我们前段时间的积极变革，已经初步显现出效果。我们更好地把握了创新、速度、效率的平衡，让公司经营连续上行，让我们对即将到来的2020年更加充满信心。

百度是一家拥有超过10亿用户的公司，我们还构建了中国领先的以知识和信息为核心的移动生态。百度App九月日活跃用户达到1.89亿，同比增长25%。我们全力打造的百家号、小程序和托管页机制，源源不断地为用户提供海量、全面、多样化、可搜索和安全可控的内容与服务。本季度，我们的搜索在最新的人工智能技术的驱动下，首条满足率由上一季度的51%提升到56%。百家号信息流和短视频内容创作者达到240万，同比增长57%。我们通过持续提升内容质量和引入社交功能，进一步增强了用户粘度，实现了移动流量的强劲增长。智能小程序月活跃用户达到2.9亿，同比增长157%。我们的托管页机制已经应用在多个行业，为用户提供了更加客观稳定的内容和服务，也为我们的客户不断提升ROI打下了良好的基础。

小度智能音箱在用户规模上继续保持高速增长。根据第三方市场研究公司数据，第二季度小度智能音箱蝉联中国出货量第一，并成为全球出货量第二大的智能音箱。小度助手的增长势头依旧迅猛，9月份语音交互超过42亿次，是去年同期的4.5倍以上。未来，我们会继续利用AI技术不断提升用户体验，让小度助手更好地帮助人，服务人。

Apollo生态取得的进展也令人振奋。截至目前，百度自动驾驶路测牌照总数达到150张，占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。我们的自动驾驶出租车队Robotaxi跑上长沙街头、开始试运营，不仅体现出我们在自动驾驶领域的系统水平和技术能力，更标志着百度的车路协同解决方案，在智能交通商业化进程中又迈出了重要一步。

本季度，公司还升级了“云+AI”战略，进一步提升了我们的AI解决方案能力。从7月初“浦发数字人”初次亮相，到9月底的“数字人开放平台”推出，百度智能云的产业智能化进展快速，已覆盖工业、农业、金融、电信、医疗、教育等各行各业。百度AI开放平台得到更广泛普及，9月，开发者数量超过150万。使用百度地图语音功能的用户超过2.8亿，是去年同期一倍以上。

上个月的乌镇世界互联网大会，我谈到了一个对未来的判断，那就是“人工智能正在驱动数字经济向智能经济进化”。作为人工智能平台型的公司，百度要在人工智能领域充分发挥技术优势，做智能经济时代的建设者。我们的智能搜索、小度将成为用户端人机交互变革的推动者；我们的百度大脑、飞桨平台将在智能经济基础设施的升级中发挥更大作用；我们的智能云、Apollo将为加速产业智能化的进程贡献开放的智慧和经验。

这是一个技术价值再度闪耀的时代，而技术创新就是一次伟大的冒险，我们付出100倍的努力，取得10倍的优势，方可领先1步。但是，大胆创新胜过平庸保守，所有创造商业奇迹的公司，都是因为他们“生而不同”。让我们用创新一起去创造一个更美好的未来！

Robin