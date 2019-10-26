百度李震宇：未来与汽车交互不再需要“动手按”，更安全高效

10月25日，在2019世界智能网联汽车大会“对话智者：企业家对话”圆桌论坛上，百度副总裁、百度智能驾驶事业群组总经理李震宇，戴姆勒大中华区高级执行副总裁Hans Georg Engel，特斯拉公司全球副总裁陶琳，比亚迪产品规划及汽车新技术研究院兼汽车智慧生态研究院院长杨冬生，共同探讨了智能网联时代的机遇与发展。

李震宇认为，在智能网联汽车时代，会有人机交互方式的改变、基础设施的升级、新业态的诞生，并促进开放生态的繁荣。

围绕网联化、智能化升级对汽车产业带来的改变，李震宇指出，车辆的使用方式和拥有方式都将因为AI技术产生变革，汽车正在从一个一次性交付的硬件发展为可以无限迭代的智能硬件，从一个单纯的驾驶工具变成向用户提供无限服务的生活助手。

以搭载百度小度车载OS的车辆为例，用户可以通过眼神、手势、语音等多种方式唤醒它，从而获得导航、信息、车内控制等多种服务，有效提升了驾驶的安全系数与用户体验。智能网联技术将把汽车打造为有感知、有判断、有温度、知用户懂用户的智能移动空间。同样，对车企来说，基于中国的路况，政策，环境的本地化开发能力就在竞争中显得更为重要。

此外，李震宇认为，在智能网联新时代，聪明的车与智能的路相辅相成。智能网联的基础设施已经可以与车通讯、与地图通讯，并且车路协同已经成为具有中国特色的自动驾驶技术发展路径。路侧感知像是给每辆车配备了一个开了“天眼”的交警，它将全方位地保障安全、疏导交通，高效分配道路资源，将更进一步促进智能网联汽车的发展。