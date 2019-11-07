马斯克：SpaceX星际飞船未来发射成本仅200万美元

网易科技讯11月7日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)日前表示，拥有了真正可重复使用的火箭，该公司星际飞船（Starship）每次发射成本只需200万美元。

马斯克表示，只能使用一次的消耗性运载火箭，看起来就像是航空公司在每次完成飞行时丢掉他们的客机，而可重复使用的火箭则可以节省巨额成本。SpaceX在打造可重复使用火箭方面取得了很大进展，现在经常使用回收的二手猎鹰9号火箭和运货飞船执行任务。与此同时，该公司现在也正在建造能重复使用多次的星际飞船。

本周，在美国空军于洛杉矶举行的推介日上，马斯克意外地出现在宾客面前，他描述了可重复使用火箭到底可以为SpaceX及其客户节省多少成本。他说，星际飞船每次发射的燃料成本应该在90万美元左右，再加上运营成本，每次发射的总成本可能会在200万美元左右。马斯克补充道，这“甚至比发射微型火箭的成本还要低得多”，因此打造这样的发射系统“势在必行”。

星际飞船是从头开始设计的，以提供高有效载荷能力，当与SpaceX的超重型助推器(开发中)以及在轨加油技术相结合时，它还能将大量货物和卫星运送到月球轨道，甚至最终到达火星。星际飞船最终将取代SpaceX的所有运载火箭，该公司认为，一旦开发完成并投入使用，星际飞船的运营最终应该比猎鹰9号或猎鹰重型运载火箭更具成本效益。

目前，SpaceX正在为星际飞船原型Mk1和Mk2的首次试飞做准备，其目标是实现高空控制飞行和着陆，但仍留在地球大气层内。该公司还乐观地希望，在六个月内对星际飞船进行轨道测试。