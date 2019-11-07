北京时间11月7日早间消息，百度（Nasdaq：BIDU）今天发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），与去年同期相比基本持平，与上一季度相比增长7%；第三季度净亏损为人民币64亿元（约合8.92亿美元），相比之下去年同期的净利润为人民币124亿元。

财报发布后，百度董事长兼CEO李彦宏，CFO余正钧和高级副总裁沈抖等高管出席随后召开的财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

花旗分析师Alicia Yap：公司目前比较优先发展的业务有哪些？投资方面哪些是优先方向？未来一到两年，公司各个业务，比如搜索小程序，DuerOS，阿波罗自动驾驶平台，云计算，有没有一个优先发展的排名？未来这些的营收贡献占比分别可以达到多少？公司在这些业务上未来分别会有多少投资？另外，旅游业务是否仍然是公司一个战略性业务？或者是可有可无的业务？

李彦宏：我们的策略没有变化，还是专注于发展以搜索和信息流为主的百度生态系统，这个生态系统是基于知识和信息，公司在这一领域处于国内领先地位。百家号和小程序等业务令我们的生态系统更加健康和可持续，仍将是公司发展的优先方向。随着百度移动生态系统的完善，我们不再需要像之前那样在获取流量方面大量投入，这也是公司利润率环比增长的原因。未来在移动生态系统中还有许多事情要做，公司将继续创新，提供行业最佳的用户体验。

在人工智能业务方面，公司的投资回报率非常不错，DuerOS在会话AI行业处于领先地位，过去公司投入很大，预计未来亏损会逐步缩窄。阿波罗是智能运输解决方案，很多中国城市都愿意与公司合作，改善其交通基础设施。云业务哪里都用得到，可以帮助公司提高人工智能技术，帮助公司在所擅长的业务领域提高市场份额。关于旅游业务，公司依然致力于与携程的合作，在百度移动平台上进行各个方面的合作。

高盛分析师Piyush Mubayi：公司流量有25%的增长，而营收并没有同样水平的增长，请问原因是什么？目前某些垂直行业还没有此前的创收能力水平，明年哪个季度可以恢复？另外，公司流量获取成本过去两个季度表现非常不错，从之前占核心业务营收18.2%降为15.4%，总体成本占比从8.7%降为6.8%，销售和一般性支出也有比较大的下降，这些趋势能否在四季度和明年持续？

李彦宏：公司一直在提高百度App的用户体验，公司还从第三方浏览器进行用户的引流，App内搜索的流量增长也非常快，用户体验有比较大的改善，相信营收增长的速度会逐步赶上流量增长的速度。

余正钧：关于四季度的成本结构，我们有两个方面可以关注。一是按非通用会计准则计算，三季度的营业利润率和总体利润率环比都有增长。原因是公司运营效率的提高，如李彦宏之前所讲，随着公司移动生态系统更加强大，搜索技术更完善，用户使用频率也更高。另外一个原因公司采取了成本管理方面的措施。这些因素未来还会持续发挥作用，预计四季度的利润率水平与三季度类似，也可能继续提高。