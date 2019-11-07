四大开源项目联合发布，腾讯已成Github全球贡献前十公司

11月6日，在Techo开发者大会上，腾讯正式对四大重点开源项目进行了联合发布，包括分布式消息中间件TubeMQ、基于最主流的OpenJDK8开发的Tencent Kona JDK、分布式HTAP数据库TBase，以及企业级容器平台TKEStack。截至目前，腾讯已经在Github上已经开源了86个项目，超过1000个贡献者参与了开源贡献，拥有超过25万个Star数，腾讯在Github全球公司贡献榜上排名前十。

▲腾讯开源联盟主席堵俊平

腾讯开源联盟主席堵俊平表示：“开源给整个软件和互联网行业带来了巨大影响，在云计算时代，这种影响会更加明显，开源将推动行业协同发展，加速创新。腾讯一直是开源生态的坚定拥抱者和积极建设者，在内部开源协同战略推动下，腾讯所有技术栈将更加开放”。

TubeMQ项目是腾讯大数据从7年前起开始研发的一款分布式消息中间件，支撑了腾讯海量数据业务，目前每天支撑的数据量超过30万亿条。作为业界延迟最低的一款开源消息中间件，TubeMQ可支持数据的高性能存储与传输，吞吐率高，延迟可低至5ms。今年9月，腾讯在ApacheCon大会上宣布TubeMQ开源，目前，TubeMQ已经在Apache基金会高票通过，被官方正式接受为Incubator项目。

Kona JDK在主流OpenJDK8的基础上进行了针对性的开发和优化，引入高版本JDK特性，能够帮助用户无感知的使用共享核心类信息来提高启动速度，在云场景下JVM的启动速度最高能够提升到40%左右。为了增强线上诊断的能力，腾讯Kona JDK还引入了JFR以及活页图等功能，可以帮助java用户获得从系统到应用的profiling信息，增强运行时诊断以及热点分析，指导优化。目前，腾讯Kona JDK已经在腾讯上万台服务结点上大规模部署，服务云上Java场景。未来，腾讯还将对Kona进行长期维护，包括季度性的版本更新，以保证Kona用户的Java应用的稳定与安全。

第三款发布的开源项目是腾讯基于PostgreSQL开发的分布式HTAP数据库TBase，其在兼容SQL标准，提供完整的分布式事务能力的同时，保证了金融级数据容灾。并在数据安全、分布式执行器的优化以及读写分离等方面也做了很多优化工作。TBase不仅在腾讯内部得以大规模采用，并在HTAP、地理信息系统，以及实时高并发等场景被很多外部客户采用，目前线上运行超过200个集群实例，节点规模突破1000，单日请求量超过10亿次。

据堵俊平介绍，腾讯从2009年开始开发自己的容器编排平台，到2013年已经在内部维护了上万台服务器，支撑腾讯多业务的平稳运行。当Docker和Kubernetes开源并成为事实标准后，腾讯将自己的内部平台切换到这两个项目上，并在公有云和私有云上为大量客户提供服务。随后，腾讯将相关经验和改进整合在一起，从而形成了TKEStack这一Kubernetes发行版。该平台面向离线业务、在线业务混部的业务场景，能够稳定地管理万级别的Kubernetes集群，并且提供全方位的资源管控，解决网络带宽控制、磁盘IO等难题。同时TKEStack还拥有腾讯创新的GPU虚拟化技术包括对GPU调度的改进。

除了把项目开源贡献，腾讯还是各大基金会的重要赞助商。目前，腾讯已经成为Apache基金会、Linux基金会以及Openstack基金会国际三大基金会的顶级白金赞助商，而这种顶级支持，在国内尚属首家。