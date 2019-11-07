官方详解华为Mate30/Pro多彩AOD：目前仅支持OLED屏幕与麒麟990机型

华为花粉俱乐部发文详解华为Mate30/Pro多彩AOD功能，我们来看一下吧。

以下为官方全文

为什么我们需要AOD？

AOD——Always on Display，即不点亮整块手机屏幕的情况下，控制屏幕局部亮起，将一些重要的信息一直显示在手机上，这个功能在华为手机上被命名为灭屏显示。

有调查统计，每人每天查看手机次数大概在150次左右，用户往往需要按电源键或者双击屏幕才能点亮屏幕进行查看。有了AOD，无需用手去触碰手机，用户能很直观地看到信息，例如时间、日期、重要的通知提醒，减少了用户操作手机的步骤，非常便利。

AOD在诞生之初是黑白的，在满足了显示信息这类功能需求后，彰显个性的彩色AOD应运而生。与以往显示简单的文字相比，彩色AOD能够表现更加绚丽的图案，消费者的个性化需求也得到极大满足。

AOD灭屏显示会很耗电吗？

谈这个问题之前，先来说说手机屏幕的区别。目前市面上主流的手机屏幕分为OLED和LCD两大类。

LCD的发光原理是依赖背光层，简单的说就像用一个手电筒前面放一层彩色塑料薄膜，整个屏幕要么全亮要么全灭。而OLED就像一个有着无数个小的彩色灯泡组合的屏幕，能够控制点亮的区域，不亮的区域就显示全黑。

AOD借助了OLED屏幕上像素级发光的特点，仅点亮屏幕上部分像素点，就可以显示文字及图案，而其他像素点则始终处于关闭状态，不产生耗电量。相对于LCD无论显示什么颜色都需要背光全开，OELD屏幕的功耗更低。而且使用AOD后能够大幅减少用户点亮屏幕的次数，间接的更省电了。

AOD从最初的黑白模式升级到彩色模式，对功耗要求也提出了挑战。此次Mate30系列上多彩AOD的推出，对AOD显示彩色内容规格做出了严格约束，确保导致单个像素功耗大幅增长的色值不被采用，在同等功耗条件下升级了体验，显示效果更美观、内容更丰富。

彩色的AOD有什么不一样？

多彩AOD灭屏显示，以不同时刻绚美多变的天色为灵感，数字时钟会随时间流转呈现出不同的颜色。

清晨的阳光升起时，呈现出天空的淡蓝色；到中午时，呈现出蔚蓝色；到了傍晚则呈现出霞光的橙色。

除了默认的多彩时钟，还提供了许多样式供你选择。不止于手机内置的样式，手机的主题市场已经拥有了“AOD灭屏显示专区”，聚集了海量设计师的奇思妙想，每周都有新鲜的AOD样式上线，目前已有数百款可供选择。

你可以在设置>桌面和壁纸>灭屏显示>时钟样式里选择并设置灭屏显示主题，还可以在主题市场中主题>灭屏显示下载并使用更多灭屏显示主题。

除了更加丰富的样式，多彩AOD设计时还考虑了规避OLED屏特有的烧屏问题，即若干个像素点长时间显示同一个颜色，导致该区域老化影响显示效果。而多彩的AOD会将显示内容变换位置，即在一个固定的区域内反复移动，既不影响视觉观感，又能够有效防止烧屏。

如何开启多彩AOD？

打开“设置”-“桌面和壁纸”-“灭屏显示”，开启“灭屏显示”开关即可。你还可以在“时钟样式”中选择喜欢的其他内置的样式，并进入到主题市场选择海量在线样式。

目前多彩AOD，仅支持OLED屏幕与麒麟990芯片机型。