中国移动张同须：5G建设的最终目标还是SA组网，公网相比专网具有低成本高性能优势

11月7日消息，在昨日举办的2019中国无线电大会上，中国移动研究院院长张同须发表演讲介绍，5G建设的最终目标还是SA组网，从终端来看，芯片陆续支持SA/NSA，基本功能已经具备，现在在做相关的工作，为5G SA网络发展打下良好开端。

张同须表示，5G商用的最大价值还是应用于垂直行业，中国移动面向2C的客户很重要，5G之后既要2B又要2C，这几年推动跨行业应用的融合，打造了5G联合创新中心，超过五百家合作伙伴加入，组建了六大行业联盟，已经推出了上百个垂直行业解决方案。下一步，中国移动针对解决方案提供应用，构建“5G+”硬核能力体系，赋能千行百业，让5G能够很好地运用。

5G目标进入各个垂直行业，不少行业也对5G表达了浓厚兴趣，并期望获得专用频谱资源，建设5G专网。是运营商统筹建设一张5G网，通过网络切片等方式给行业使用，还是行业自行建网，今年下半年已经引发了不少讨论。

作为最大的移动运营商，中国移动是什么态度？张同须指出，欧美有的运营商通过租赁方式建设专网，或者通过提供专用频率建设专网，但我们认为，通过运营商的公网，利用新技术的方式提供给不同的行业还是有优势，比如说速率的保障，可靠性的保障等。

在5G时代怎样推动垂直行业使用公网？张同须表示，公网可以提升我国频谱利用率，更好地实现5G引领，对垂直行业而言，可降低成本，提升性能。希望今后业界再加大对垂直行业应用的研究，携手合作共同推动5G的发展。