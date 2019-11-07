中国联通发布首个5G杀手级应用：新直播

IT之家11月7日消息 以“新直播，让未来生长”为主题的5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会今天在北京·超级秀场举办。发布会现场，全球第一个5G直播孵化基地开通。会上中国联通还进行了5G泛智能终端孵化阶段性成果展示，正式发布自主品牌数据终端产品以及5G视频应用合作计划，并成立5G直播合作赋能联盟。

中国联通终端与渠道支撑中心兼联通华盛公司总经理王启明在演讲中指出，中国联通正在以5G正式商用为契机，输出5G时代媒体内容生产、基地硬件、网络保障、产品支撑、传播分发、孵化运营的一体化解决方案，与合作伙伴们共同打造首个5G杀手级应用。

发布会上，中国联通5G直播孵化基地正式揭牌，这是由联通公司和超级蜂巢合办的全球首家5G直播基地，中国联通对基地进行了三方面赋能，一是网络赋能，基地实现了5G信号全覆盖，千兆光纤全覆盖（直播间、园区、公寓），基地用户可以享受优惠资费；二是技术赋能，由中国联通提供5G终端、智能硬件以及包括多视角、自由视角、互动VR、子弹时间等在内的高科技新直播手段。三是商业赋能，中国联通将基于自身3亿手机用户和沃视频、手厅用户进行基地宣发，实现高效的商业模式孵化，并培育5G直播达人，吸收5G产业入驻，共同进行营销模式创新推广。

因此，中国联通重磅推出第一个杀手级应用：5G新直播，并给出了定义：新直播就是5G新技术赋能后的直播模式，具有“超高清+多视角+互动”等特色。

据介绍，基地具备五大能力。网络能力方面，双5G双千兆速率覆盖18万平方米，足以服务6000名网络主播；场馆能力方面，基地拥有5G网络直播室10个、高级主播公寓楼2栋，此外还有5G直播大型发布厅、5G直播大型会议厅、5G直播智慧生活体验馆；设备能力方面，5G视频连接设备、超高清直播摄像设备、VR/AR制作及播放设备、全景摄像设备一应俱全；培训能力方面，据合理预估，每年可输出10000+名专业主播；制作能力方面，预计每年输出直播和短视频素材将超过500万小时。

为了促进基地快速成长，中国联通在基地开通的第一时间就发布了合作联盟入驻计划、直播达人入驻计划、智慧生活营销计划、网络直播造星计划、商业模式创新孵化计划和网络直播大赛及狂欢节六大行动计划，并现场成立5G直播合作赋能联盟，宣布向联盟伙伴提供专属5G网络、专属主播宽带资费以及专属视频应用解决方案等诸多合作特权。

活动现场，中国联通还推出了联通5G自主定制数据终端（5G CPE、5G MIFI）。与此同时，中国联通还发布了5G视频应用合作计划，并就AR应用效果进行了展示互动。