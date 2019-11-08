双十一笔记本选购指南：英特尔十代酷睿与高分屏带来全新体验

双十一将至，相信很多小伙伴都有购置笔记本电脑的计划，但是面对着“茫茫机海”该如何做出选择呢？这篇文章将介绍几款当前明星产品，为大家选购提供参考。

在正式介绍之前需要明确一下，2019年，笔记本电脑市场迎来了众多的创新，首先是英特尔发布了期待已久的十代处理器，带来了更强的性能和更多的新特性，其次各笔记本厂商也在设计上推陈出新，2K/4K屏和翻转屏将带来更加舒适的体验。

推荐一：联想小新Pro 13

推荐理由：英特尔十代处理器与2K屏的完美结合

今年九月份，联想正式发布了联想小新Pro 13笔记本。配置方面，联想小新Pro 13采用了英特尔最新的10代Comet Lake-U i5/i7处理器，其中i7达到了6核12线程，并支持35W的性能模式，内存可选8GB和16GB，固态标配512GB。

英特尔Comet Lake-U处理器进一步巩固了英特尔在笔记本端性能霸主的地位。其中，i5-10210U为四核八线程，主频1.6GHz，睿频高达4.2GHz，并且还搭载了6MB智能缓存。作为Comet Lake-U最大的亮点，i7-10710U开创性的在15W TDP上实现了6核12线程，睿频高达4.7GHz，同时搭载12MB智能缓存，为轻薄本注入了强大的性能。

当性能不再是瓶颈后，屏幕的素质也显示尤为重要。联想小新Pro 13采用了13.3英寸的16:10屏幕，屏占比为90%，分辨率为2560×1600，100% sRGB，DC调光，300nit亮度。这样的屏幕素质带来观感提升是巨大的，更加“悦眼”的也将会增加用户使用它的兴趣。

联想小新Pro 13笔记本目前的起售价是6299元。

推荐二：联想Yoga C940

推荐理由：英特尔10nm酷睿与翻转屏带来至臻体验

今年9月份，联想正式推出了新款的联想YOGA C940大师翻转本，搭载了英特尔10代低压处理器（10nm）和4K触控屏。

配置方面，联想YOGA C940采用了英特尔新一代的10nm Ice Lake-U处理器，标配了16GB内存和512GB SSD。

英特尔Ice Lake-U同样隶属于最新的十代酷睿处理器阵容，不过采用了更加先进的10nm工艺和更新的构架。Ice Lake-U也来带了众多新特性，比如集成了雷电3主控，原生支持WiFi 6，最重要的是核显升级到了Iris Plus Gen 11，性能翻倍，无需独显也更流畅应对4K播放和其他图形软件。

除了10nm酷睿外，联想YOGA C940还搭载了14英寸4K分辨率屏幕，90% DCI-P3色域，10.7亿色彩，500nit亮度，支持杜比视界，支持触控，支持wacom触控笔。

联想YOGA C940目前的起售价为9999元。

推荐三：小米笔记本Pro增强版

推荐理由：英特尔十代酷睿+15.6英寸大屏

配置方面，小米笔记本Pro加强版采用了i7-10510U处理器，四核八线程，最高4.9GHz，比八代提升7-10%。另外，小米笔记本Pro加强版采用了15.6英寸大屏，色域从原来的72% NTSC升级到100% sRGB，亮度还是300nit，同样采用三代康宁大猩猩全贴合。

小米笔记本Pro加强版的售价为6999元。

推荐四：微星Prestige 15

推荐理由：英特尔十代酷睿+ GTX 1650高性能显卡

配置方面，微星Prestige 15搭载了英特尔最近推出的i7-10710U处理器，6核心12线程，TDP只有15W，显卡为GTX 1650 Max-Q，搭载4GB显存，内存为16GB，频率为2133MHz，SSD容量为512GB。相比其他轻薄本，这款笔记本拥有更加强大的图形处理器能力。

屏幕素质方面，微星Prestige 15搭载了15英寸大屏，IPS材质，分辨率为4K，ΔE小于2，超窄边框设计。

微星Prestige15目前的售价为10499元。

总结一下，本次推荐的四款双十一爆款笔记本电脑都搭载了英特尔最新的酷睿十代处理器，尺寸覆盖了13英寸、14英寸和15英寸，屏幕也可选1080p、2K和4K，无论是日常家用还是美工设计，总有一款可以满足你的需要，有购机需要的小伙伴可以参考一下。