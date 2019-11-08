谷歌安卓10新特性：应用卸载时可保留数据

IT之家11月8日消息 如果你运行的是Android 10系统，则现在有多款App可以让你选择在卸载应用时保留应用程序数据。你可以在以后重新安装该应用程序，并从上次停止的地方继续。目前，该功能尚未广泛使用，但可在包括WhatsApp在内的几个App中使用。

据外媒Android Police称，当你从主屏幕或应用程序设置菜单中卸载兼容的App之一时，将弹出一个带有复选框的弹出窗口。复选框标签会询问你是否要保留数据，并告知你已用完多少存储空间。但是，如果你直接从Play商店中卸载应用程序，则不会看到保留数据的选项。

除了准备好数据以恢复应用程序的使用外，该功能在需要为其他应用腾出设备空间的情况下也很有用。通过保留应用程序数据，你可以通过删除应用程序来获取空间，但在重新安装应用程序时不必重新开始。如果存在只能通过重新安装该应用程序才能解决的错误，使用此选项也不会丢失数据，那么该功能也会很方便。

目前，使用此功能的应用非常有限，已知WhatsApp和ASR Voice Recorder提供了支持。希望更多的开发人员可将此选项添加到他们的应用中，随着Android 10的使用量增加，他们可能重视使用此选项。