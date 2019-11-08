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美国人一直以为他们买的是美国货，直到看到了中文中国产

2019-11-8 16:07:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月8日消息 今天一则消息惊动了美国军方和政界，美国纽约长岛科技公司Aventura被指控向美国军方出售中国设备，自2010年11月以来，Aventura营业收入已超过8800万美元。

由于担心Aventura公司正向美国军方出售中国制造的设备，同时声称该设备是在美国制造的，因此联邦特工周四早间突袭了一家长岛科技公司，并逮捕了其高管。

根据联邦检察官的说法，Aventura科技公司自2006年以来一直在运行所谓的计划，向政府和其他客户出售具有“已知网络安全漏洞”的设备。

所谓的欺诈行为引起了人们对美国海军和其他军事部门使用材料安全的担忧。在美国和中国政府之间的紧张僵局之际，来自有关联企业的中国设备是否处在了敏感的美国网络和设施中。

去年美国一个空军基地的工作人员无意发现Aventura生产的随身摄像头的屏幕上有中文。疑惑不解的工作人员报告了上级，对此进行了调查，才揭开了这个惊天大骗局

“据称，被告多年来一直虚假声称他们的监控和安全设备是在长岛制造的，利润丰厚的合同赚取的钱塞进了口袋，而没有考虑到秘密兜售中国制造的电子产品对美国国家安全的风险。其具有已知的网络漏洞，”美国检察官Richard Donoghue在一份声明中表示。

根据起诉书，在至少一个案例中，美国海军从Aventura订购了一台夜视摄像机，售价高达1.35万美元，已交付给美国康涅狄格州格罗顿的海军潜艇基地使用。投诉称，该交付的摄像机是从中国进口的，尽管该公司称它是美国制造的。

法庭文件称，自2010年11月以来，Aventura营业收入已超过8800万美元，其中包括来自联邦政府合同的2000万美元。

Aventura出售给美国政府的物品中有25台面向美国空军出售的机身摄像头，供美国空军基地的安全人员使用。检察官说，这种视觉摄像机已交付给美国海军，并已交付至康涅狄格州格罗顿的美国潜艇基地。

海军发言人蒂姆·皮耶特拉中尉称，已通知所有受影响的部门，命令并将拆除和更换设备。最新声明，目前看来，从Aventura购买的任何设备似乎都没有再放置到海军军舰上。

根据海军官员的说法，购买了六台闭路电视摄像机以用于海军补给舰。

为美国政府机构和私人客户出售的一些设备是与监视和安全相关的技术。

在长岛的突袭行动涉及到数十名调查人员，因为需要拖走设备进行检查。随着对Aventura的不断搜寻，卡车和其他执法车辆可能会出现。

这家拥有20年历史的公司自称为安全技术专家，提供从X射线扫描仪和旋转门到车牌识别软件和系统架构的的所有服务。

被告的辩护律师拒绝置评。如果被定罪，每位最高将被判处最高20年监禁。

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关键词：科技国产摄像头

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