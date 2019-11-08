【IT之家众测作品】紫米65W PD快充头：小身材下的大能量

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在很多人的印象中，功率往往和充电器的体积成正比，输出功率越大，体积往往也就越大,笔者也不例外，但今天这款充电器却是颠覆了不少人的固有印象，这便是紫米发布不久的65W PD充电器。

还未拆开包装，笔者就已经感觉到了这款充电器的小巧，只手可握的包装盒上写有完整的参数，其中还附赠了一条长约1.5m的C2C数据线，这个长度已经能满足大部分的使用场景。

打开包装，一共有三件物品：充电器、数据线以及使用说明书，看到充电器本体，笔者不禁瞅了瞅身边Y7000的230W砖头电源，相比之下，紫米的这款65W充电器绝对称得上“袖珍”。

从外观便能看出，紫米65W充电头经过了走心的设计，其正面刻有65W的标识，在小体积的参照下显得非常醒目。材质虽然为塑料，但外表大约有1/3的面积为哑光磨砂，其余2/3为光滑亮面。这种设计不禁让笔者想起了之前谷歌的Pixel手机。但值得注意的是，这种钢琴烤漆式样的亮面塑料往往容易出现划痕，不知道紫米是否有特别的保护措施。





▲紫米65W充电器为单Type-C口，居中设计

▲充电器的八个角都做了倒圆角处理，增加了握持的舒适感，拿起来也不会觉得硌手。

插脚则采用了可折叠设计，更加方便携带，插脚翻出和扣回时非常稳固，没有晃动感。充电器底部写有详细参数，总计支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A的输出规格，最大输出功率为65W，兼容性不错。制造商和品牌方并非同一家，紫米为监制，制造方则是南京酷科。

▲数据线比小米27W快充头的数据线略粗

尺寸方面，官方给出的三围是50*50*28mm，光从数字上看有些抽象，下面是和小米27W、坤兴30W充电头大小对比：

可以看出，紫米65W充电头的体积与两者大致相同，虽然较坤兴30W略大，但却比功率不到其二分之一的小米27W充电头还要小上一圈。

下面是充电功率测试，测试机器为红米K20 Pro尊享版（MIUI10.4.1）以及联想笔记本Yoga 730。

手机全部从30%开始充电，此时原装27W充电器的功率为27W，显示开启charge turbo，但不久便掉到16W左右；

▲小米27W原装充电器



▲紫米65W充电器

紫米的功率为16.6W，未显示charge turbo

▲坤兴30W充电器

坤兴30W的功率为16.6W，未显示charge turbo

随着电量的增长，充电功率也开始下降，从之后长时间维持的功率看，小米27W快充维持的功率最高，为16.5W左右，紫米65W和坤兴30W快充同为13.2W左右。这里应该是K20 Pro对非原装充电器做了一定限制，但没想到小米竟然连紫米都没放过...

电量从80%起充，插入充电器。此时原装27W充电器的功率为20W，紫米65W和坤兴30W的功率均为16.6W。三者都有所提升，这有些出乎笔者意料。

▲小米27W原装充电器

▲紫米65W充电器

▲坤兴30W充电器

之后对笔记本进行充电和单烤测试，以测试其最大输出功率。

笔记本剩余电量70%，插入紫米65W充电器，功率为57W。插入原装65W充电器，功率为57W。

▲紫米65W充电器

▲原装65W充电器

接下来进行单烤压力测试。

CPU单烤5分钟后，紫米65W充电器功率为52W。原装65W充电器功率为51.9W。

▲紫米65W充电器

▲原装65W充电器

不知道是电量提升还是处理器限制的原因，单烤时的功率反而比之前充电时更低。

从测试结果上看，紫米65W充电器已经能基本替代这两款设备的原装充电器，其中红米K20 Pro或许是因为系统原因，对非原装充电器做了充电功率限制，导致两款充电器输出功率略低。不过其在笔记本上的表现良好，完全可以替代原装电源。另外，笔者因条件所限，仅能测试这两款设备，测试数据也仅代表个人，如有重复验证结果不同的，也望家友们海涵。

总结：

紫米65W PD充电器最大的特点就是小巧，不到100g的体重，盈盈可握的三围，收放自如的插脚，都让这款充电器有了一种“小家碧玉”却又不失时尚的质感。虽然它体积不大，但性能却不小，作为目前最小的65W PD充电器之一，紫米65W PD充电器支持的快充协议十分齐全，功率输出的档位涵盖了5V、9V、12V、15V、20V五种电压。无论是手机，平板还是办公本都能够实现高功率快充，这对于经常出差的人来说更有意义，今后出门只需要带一款充电器就足够了。

最后，笔者认为，在移动设备充电功率不断拔高的今天，高功率充电器的小型化，便携化将会成为今后业界的重要发展方向，或许,这种趋势也会延伸到游戏本等领域。毕竟我们之前已经看到了Anker惊艳的18W PD充电器，而紫米也将65W快充做到了如此小巧。那么，把笔记本的“电源”彻底做成“充电器”的那一天，又会有多远呢？

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