上海联通和华为试点全球首个3.5Ghz 5G BookRRU

今日，上海联通协同华为在杨浦区爱河小区率先试点3.5Ghz 5G BookRRU站点，快速部署迈向5G立体覆盖，让用户体验到无缝连接的5G极速网络。

居民区无线网络的深度覆盖一直是运营商覆盖工作的重点和难点，爱河小区前期由于承重不足，物业协调困难等原因5G施工困难，上海联通通过采用挂墙、灯杆、监控杆等新型方案，使用重量仅9kg的5G BookRRU快速实现居民区容量覆盖，解决宏站覆盖不足带来的弱覆盖问题，提升网络容量。

据悉，为了打造一张无缝覆盖的5G网络，上海联通和华为积极探索与创新应用，在上海市区的核心城区内规划5G立体组网示范区，采用宏、杆立体网络架构，实现5G网络无缝覆盖。在居民区内建设无线站点一直是老大难问题，特别是5G初期的设备形态较以往设备尺寸迎风面大，对安装环境、配套要求较高，因此，5G宏站一直难以在居民区内部署，而5G BookRRU由于尺寸小、安装灵活等特点可在居民区等多种对于设备安装要求较高的场景灵活部署，解决了相应的难题。

上海联通将继续与华为合作，使用宏、杆、室等多种产品形态，充分挖掘现有站址资源，快速加大5G网络建设，致力于为用户打造一张体验优良的5G连续覆盖网络，充分保障用户感知，畅享5G智慧生活。