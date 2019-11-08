中国联通详解自有5G CPE/MIFI：首款高通X55芯片，支持5G双模

IT之家11月8日消息 据中国联通官方介绍，在11月7日举办的5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会上，中国联通发布了第一批5G双模数据终端，共有5G CPE和5G MiFi两款产品。目前官方也用图文的方式详细介绍了两款产品。

中国联通5G CPE是全球首款高通X55芯片5G CPE，支持NSA&SA双模。这款设备的型号为VN001，价格为1999元。官方介绍称可同时稳定连接32个设备，满足企业办公、家庭、学校等更多场景连接需求，支持MU-MIMO。具有时延低，多设备使用体验主流畅、不卡顿等特点。

应用场景方面，中国联通5G CPE可以在移动直播（新闻直播和移动执法）、商铺门店（便捷设置和智能共享）、家庭宽带（更便捷和更稳定）、智慧城市（视频监控）、工地仓库（智能管理）和智慧体育（体育赛事5G直播）等场景应用。

中国联通5G MIFI也是全球首款高通X55芯片5G CPE，支持NSA&SA双模。这款产品的设备型号为VN002，价格为1899元。介绍称，这是全球首款同时支持三种连接方式（LAN、USB、Wi-Fi）支持wifi6的5G MiFi。具有5300mAh大容量电池，不用换设备也可享5G网络。

据了解，相比目前WiFi，平均速率高4倍，覆盖更远。支持MU-MIMO和OFDMA，多个设备使用干扰少时延低，视频游戏体验更流畅。

应用场景方面，可以在个人随行（旅行和移动办公）、智慧医疗（5G远程医疗）、智慧教育（5G远程直播课程）、视频直播（移动直播）、智慧巡检（5G无人据巡检）和移动办公（家庭和SOHO个人办公）等。