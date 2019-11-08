华为HMS地图要来了

IT之家11月8日消息 据部分网友发现，在最新的华为运动健康App测试版本的设置界面，地图引擎服务选项中已经出现了“HMS服务”（Huawei Mobile Service，华为移动服务）。这意味着华为自研的地图生态即将开启使用。

在海外生态受阻之时，华为坚定建立自己的HMS生态，并已推出基金激励生态开发者，覆盖地图、音乐、视频、邮件等各个领域。

华为地图套件最初是在2019年华为开发者大会期间推出的，于2019年10月之后面向海外开发商开放，为中国境外的开发商提供地图功能选项。华为手机，华为手表和华为手环上的Huawei Health App将可以访问Huawei Map Kit。

HMS是华为为其设备生态系统提供的一套应用程序和服务，旨在为全球用户提供更智能、更快和更好的无缝体验。

HMS包括以下应用程序和服务：

HUAWEI AppGallery（华为应用商店）

HUAWEI Browser（华为浏览器）

HUAWEI Mobile Cloud（华为移动云）

HUAWEI Themes（华为主题）

HUAWEI Music（华为音乐）

HUAWEI Video（华为视频）

HUAWEI Reader（华为阅读器）

HUAWEI Assistant and more（华为助手等）

HMS应用程序在170多个国家/地区可用，其中：Huawei Browers已完成超过2亿次下载、Huawei Cloud超过1.6亿次下载、Huawei Themes应用程序超过7,000万次下载、华为音乐的下载量超过1.5亿次、华为视频的下载量超过1.3亿次、华为助手的下载量超过1.4亿次。

根据华为的说法，华为Mate30系列预装了华为AppGallery。自2018年4月全球上线以来，华为AppGallery已在全球170多个国家和地区为3.9亿多月活跃用户提供服务。

华为还表示，随着越来越多的开发者加入HMS生态系统，一年内累计下载量已达到1800亿次，华为App Gallery上发布的海外应用数量也在不断增加。

华为AppGallery还根据其位置和国家/地区选择为Mate30系列用户提供建议，智能推荐包括本地和附近的应用程序、流行的本地应用程序以增强体验。

除此之外，华为移动服务（HMS）以及HMS应用程序集成了华为的芯片、设备和云计算能力，并形成了一套用于IDE开发和测试的HMS核心服务(HMS Core)、工具和平台。根据华为提供的数据，HMS与华为第三方应用程序和服务一起，为全球5.7亿华为用户和101万注册开发者组成了HMS生态系统。HMS Core功能和服务的开发人员只需集成HMS软件开发套件即可使用华为的开放功能。

另外，华为正式开放了14个HMS核心服务，包括9个基本服务和5个增长服务，为开发者提供一个开放、快速接入HMS生态系统的智能生态系统。