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最低11元/6个月，阿里云、腾讯云、百度云与金山云性价比PK

2019-11-9 14:06:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

11月9日，双11冲刺阶段。之前处于预热阶段的各家云服务器，不断放出双11的冲刺价格。这些活动基本是面向新用户，部分是有条件的面向老用户。但如果是作为入门级服务器来说，配置基本够用。因为国内服务器的带宽成本较高，目前云服务器入门级1M带宽基本是限速不限量，可以满足入门级使用。

但这么多家云服务器品牌，各家活动力度如何，哪一家最划算？我们做了一个表格梳理如下：

1、入门级云服务器

因为各家1核1G1M配置，价格和1核2G1M配置相差无几，不做推荐。

配置云服务器价格购买链接

1核2G

1M带宽

阿里云

86元/年

229元/3年

https://t.cn/Ai1PpD4E

腾讯云

88元/

268元/3年

https://t.cn/AiuunAlk

百度云85元/年

https://t.cn/Ai1F64X1

华为云81元/年

https://t.cn/Ai1FoVhY

金山云81元/年

https://t.cn/AiBI4oDp

2、2核4G配置

配置云服务器价格购买链接
2核4G

阿里云

3M带宽639元/3年

（20%基准性能）

https://t.cn/Ai1PpD4E

腾讯云

3M带宽688元/3年

https://t.cn/AiuunAlk

百度云

1M带宽272元/

2M带宽382元/年

https://t.cn/Ai1F64X1

华为云1M带宽388.22元/年

https://t.cn/Ai1FoVhY

配置云服务器价格购买链接
2核8G

阿里云

5M带宽1399元/3年

https://t.cn/Ai1PpD4E

腾讯云5M带宽1288元/3年

https://t.cn/AiuunAlk

除此之外，还有一个入门级云虚拟主机推荐：

推荐百度云云虚拟主机BCH，11元/6个月，地址：https://t.cn/Ai1F64X1

阿里云老用户活动链接：https://t.cn/Ai1PWzTX（可复制到浏览器打开）

百科：云服务器可以网站开发、程序调试、小程序、远程下载、挂机等。

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关键词：云服务器

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