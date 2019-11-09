最低11元/6个月，阿里云、腾讯云、百度云与金山云性价比PK

11月9日，双11冲刺阶段。之前处于预热阶段的各家云服务器，不断放出双11的冲刺价格。这些活动基本是面向新用户，部分是有条件的面向老用户。但如果是作为入门级服务器来说，配置基本够用。因为国内服务器的带宽成本较高，目前云服务器入门级1M带宽基本是限速不限量，可以满足入门级使用。

但这么多家云服务器品牌，各家活动力度如何，哪一家最划算？我们做了一个表格梳理如下：

1、入门级云服务器

因为各家1核1G1M配置，价格和1核2G1M配置相差无几，不做推荐。

配置 云服务器 价格 购买链接 1核2G 1M带宽 阿里云 86元/年 229元/3年 https://t.cn/Ai1PpD4E 腾讯云 88元/年 268元/3年 https://t.cn/AiuunAlk 百度云 85元/年

https://t.cn/Ai1F64X1 华为云 81元/年 https://t.cn/Ai1FoVhY 金山云 81元/年 https://t.cn/AiBI4oDp

2、2核4G配置

配置 云服务器 价格 购买链接 2核4G

阿里云 3M带宽639元/3年 （20%基准性能） https://t.cn/Ai1PpD4E 腾讯云 3M带宽688元/3年 https://t.cn/AiuunAlk 百度云 1M带宽272元/年 2M带宽382元/年 https://t.cn/Ai1F64X1 华为云 1M带宽388.22元/年 https://t.cn/Ai1FoVhY

配置 云服务器 价格 购买链接 2核8G

阿里云 5M带宽1399元/3年 https://t.cn/Ai1PpD4E 腾讯云 5M带宽1288元/3年 https://t.cn/AiuunAlk

除此之外，还有一个入门级云虚拟主机推荐：

推荐百度云云虚拟主机BCH，11元/6个月，地址：https://t.cn/Ai1F64X1

阿里云老用户活动链接：https://t.cn/Ai1PWzTX（可复制到浏览器打开）



百科：云服务器可以网站开发、程序调试、小程序、远程下载、挂机等。

