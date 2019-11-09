基于安卓10，小米8 SE开始推送全新MIUI 11开发版

IT之家11月9日消息 近期，小米8 SE的MIUI 11 9.11.7开发版现已正式发布。新版本系统基于Android 10，更新至2019年10月谷歌安全补丁。

需要注意的是，升级至Android 10版本后，部分应用可能存在不兼容的问题。同时，目前有部分App还未适配Android 10，未适配的应用将无法正常使用。

小米官方指出，用户升级前务必完整备份手机数据到云服务或电脑，以免出现问题导致丢失。

升级方式：如果用户正在使用开发版，可直接进行OTA升级；如果用户正在使用稳定版，则需要在内测中心选择对应机型的开发版内测，根据页面提示刷至开发版。

小米8 SE采用了5.88英寸三星AMOLED屏幕，分辨率2244×1080，18.7:9，小米称屏占比达86.12%，支持DCI-P3色域，最高600nit亮度，支持息屏显示、阳光屏和护眼模式，支持无级色温调节。小米8 SE背部采用2.5D玻璃机身，璀璨镜面，水晶质感，机身线条更加硬朗，拥有亮红、亮蓝、金色、深灰四款颜色。

小米8 SE搭载了骁龙710处理器，Antutu跑分超17万，性能更高，功耗更低，搭配3120mAh电池，官方称电量足够使用一整天。拍照方面，小米8 SE后置Dual PD 1.4μm大像素、极速对焦的AI双摄，前置2000万四合一柔光自拍相机。