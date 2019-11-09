B站UP主回应羊毛党疑薅垮网店：希望大家以我为反面教材

IT之家11月9日消息 据澎湃新闻消息，自称B站视频博主“路人A-”的男子，就“果农错写26元买4500斤橙子遇羊毛党”事件中他的做法，作出回应。“路人A-”称，自己意识到错误，一直在反思，希望能够去果农家道歉并给予补偿，也想给所有人道歉。他提供了姓名、身份证号以及B站个人主页等信息以证实其身份真实性。

▲B站视频账号已被封禁

此前，一家网店错将脐橙价格写成“26元4500斤”，疑被“羊毛党”盯上，在“路人A-”带领下，短时间内被“薅”出近700万元订单，引发关注。

不过“路人A-”表示自己未在果小云下单，也否认教唆过粉丝下单、投诉，拿保证金。

“我希望大家能够通过我的个例，以我为反面教材，不再出现类似情况。如果还有可能的话，我想做一些积极正面的视频，不会再涉及这种极端“薅羊毛”的东西。”他说。

11月7日，哔哩哔哩弹幕网（简称B站）微博做出回应，称收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。现在已封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。B站也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。

此前天猫、淘宝官方发布消息，近期，果小云旗舰店因操作失误，把26元4500克的脐橙，设为了4500斤。消息传开后，店铺损失严重。在发现异常情况后，天猫淘宝已经第一时间把这家店“保护”起来，以避免更大损失。同时也和店主取得了联系。淘宝会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失。