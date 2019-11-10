31分钟带你全方面深入了解微软Surface Pro X

IT之家11月10日消息 微软早前正式发布了全新的Surface Pro X，搭载了微软和高通合作开发的SQ1处理器。该款产品也于近日正式开售，外媒NeoWin也收到了一台微软评测机并带来了一段32分钟的上手体验视频，一起来看一下。

微软Surface Pro X是微软最薄的Surface产品，最薄处仅5.3毫米厚，搭载USB-C接口，支持快速充电，支持LTE联网，同时来搭载了Microsoft SQ1处理器并配备了16GB RAM；采用一块13英寸PixelSense屏幕，2880 x 1920分辨率，267 PPI. 1400:1对比度；Surface Pen可以集成到键盘；Surface Pro X的采用窄边框设计，拥有两个USB-C接口。

芯片方面，Surface Pro X搭载了SQ1处理器，这枚与高通联合开发的CPU集成了AI加速器。ARM芯片通常是2W功率，微软已将ARM功率提高到7瓦，除此之外，微软和高通也重新设计了GPU，达到2 teraflops算力。性能方面，微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”

售价方面，美国市场上的微软Surface Pro X价格为999美元起，基础版配备8GB RAM和128GB SSD，而16GB RAM+512GB SSD的顶配版售价为1799美元。

视频：