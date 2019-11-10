华为Mate30系列5G教程：不换卡不换号用5G

11月1日10时08分，华为Mate 30系列5G版开售7分钟仅华为商城订单便创下“每1分钟1个亿”的记录。而根据华为Mate 30系列5G版用户的首批反馈，不少用户准备更换5G套餐。而最令4G老用户关心的问题，就是4G升级5G，是否需要像3G升级4G那样更换特殊SIM卡？为了找出答案，小编联系了中国移动、中国联通和中国电信三大运营商，得出的结论都是——“老用户不换卡、不换号，就能直接升级5G”。

也就是说，华为Mate 30系列5G版可以继续使用4G SIM卡接入5G网络。但使用上有三个前提，一是需要办理5G流量套餐；二是需要用户所在地有5G网络覆盖；三是需要打开华为Mate 30系列5G版的网络模式自动选择功能。

第一个问题很好解决，用户只需要在华为Mate 30系列5G版安装三大运营商的官方App，分别在各自的5G专区里面选择套餐并开通即可。目前中国移动的5G套餐（个人版）从128元-598元分为5档；中国电信的5G套餐从129元-599元分为7档；中国联通5G套餐从129元-599元分为6档。

而第二个问题比较棘手，如何才能知道自己所在地是否有5G网络覆盖？

小编教你小妙招（请先开启GPS）：

首先以移动5G为例，使用华为Mate 30系列5G版进入中国移动App的“5G专区”，点击顶部的“身边的5G”标签，你就能知道自己所在地有没有5G覆盖了。

联通用户请用华为Mate 30系列5G版下载“手机营业厅”App，进入[我的]-[5G来了]选项，随即就可以看到当地5G网络覆盖情况。

部分城市的中国电信用户，可以用华为Mate 30系列5G版登陆官方公众号，进入[我的服务]-[5G覆盖体验区]获得当地电信5G网络覆盖情况，也可以拨打10000人工查询当地5G网络覆盖情况。

当你确定所在地区有5G信号并开通了5G套餐后，只需要进入华为Mate 30系列5G版[设置]-[无线和网络]-[移动网络]开启移动数据连接功能即可。

根据中国移动和中国电信发布的规范要求，需要统一去掉网络模式设置项。因此华为Mate 30系列5G版无法单独设置5G/4G/3G/2G网络，手机会自动连接到更高质量的网络。此外，华为Mate 30系列5G版同时使用两张SIM卡时，仅默认移动数据卡支持5G连接，另一张非默认移动数据卡支持2G/3G/4G连接。

除了通过网上营业厅订购5G套餐以外，消费者也可以在实体营业厅了解5G网络覆盖、办理5G套餐。