B-TrunC联盟：5G短期内无法替代专网，公专网将长期共存、互为补充

在今天于成都举行的“鼎桥2019合作伙伴峰会”上，B-TrunC产业联盟代表李侠宇表示：“5G短期内无法替代专网，公专网将长期共存、互为补充。”

充分结合公网和专网优势共同服务行业用户

据C114了解，5G商用的最大价值除了面向消费者领域，更大的商业价值还是寄望于进入各个垂直行业，赋能千行百业数字化转型。不少行业也对5G表达了浓厚兴趣，并期望获得专用频谱资源建设5G专网。究竟是运营商统筹建设一张5G公网、通过网络切片等方式给行业使用？还是未来行业自行建设5G专网？5G公网是否会替代现有4G专网把行业市场的事情都干了呢？对于这些问题，近期在业界已经引发了不少争论。

之所以认为“5G短期内无法替代专网，公专网将长期共存、互为补充。”李侠宇表示主要是基于以下四方面原因：

“一是在技术、标准和产品成熟度方面：当前的5G网络在安全性、可靠性、低时延等方面还不能完全满足行业客户需求；标准进展方面，uRLLC和mMTC场景的标准仍在制定过程中，基于5G NR支持关键任务的5G组播技术最早预计在2021年（R17）才会标准化；在网络拥塞情况下，当前5G切片技术不能解决大量普通公众用户与行业用户同时接入导致的随机接入拥塞问题，存在专网客户无法接入网络的风险。”

“二是网络部署频段方面：随着行业客户应用的普及，包括工业制造、电力能源、公共应急等垂直行业会更加迫切地需要特定频谱，以满足特定行业的特定网络需求；目前，各国频率监管部门对行业5G频段的考虑不多，德国和英国为工业用户分配了区域性的5G频谱，且大都集中在中高频段，仅适用于园区网；而国内无5G行业频段，预计行业5G频率获取时间长、难度大，短期内5G行业频率不够明朗。”

“三是5G网络架构演进节奏方面：NSA模式以其部署速度快、利于首发5G等优势，成为众多运营商初期部署的首选；而为垂直行业提供5G新业务的切片技术需要演进到SA模式才能支持；演进到5G SA组网模式面临着技术和网络复杂度等多方面挑战，为5G支持垂直行业带来较大的变数。”

“四是业务服务和运营能力方面：与消费者市场相比，垂直行业存在需求碎片化、需求模糊化、行业/企业/组织标准众多等特点；需求碎片化和模糊化是5G应用于行业的一大挑战，单纯依靠运营商难以服务于多样化的定制市场与行业，目前没有成熟的商业模式、收费模式及运营模式可借鉴，需要设备商、运营商、业务提供商以及客户共同长期摸索。”

综上，李侠宇认为：“应充分结合公网和专网双方的优势，共同为行业用户提供服务。利用公网覆盖特性为行业用户提供一般性的普遍接入和服务，通过专网为行业用户提供特定高可靠和高安全性的定制化服务。”

B-TrunC三种姿势拥抱5G时代

谈及5G时代的B-TrunC发展趋势，李侠宇表示：B-TrunC在保持安全和可靠基础上，也将向更高带宽、更低时延、更多连接的5G方向演进，赋能专网更高价值，主要体现在以下三个方面：

一是网络架构，B-TrunC将开展对NSA组网+双连接进行研究，4G提供覆盖，5G NR做热点增强。由于专网目前没有针对5G NR的新频谱分配方案，因此可以研究采用1.4GHz LTE与5G NR的频谱共享，以及免授权NR-U技术。

二是空口技术，研究新的灵活的空口参数配置、编码方式以及uRLLC关键技术，从而进一步满足重点行业更低时延和高可靠性要求。

三是网络技术，实现更加灵活智能的网络架构，用户面能力进一步分布下沉，增强边缘计算和网络能力开放等5G关键特性，加强高带宽数据业务的分发和处理能力，以及行业用户定制化服务水平，从而提升整体业务性能。