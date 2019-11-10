联想扬天威6 2020款笔记本：十代i5，九个接口，真香！

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麦子一大早去上班，看到工位上多了个笔记本。

看这熟悉的设计，“阅机无数”的麦子第一印象是：

难道是联想又出啥新机型了？

翻过来看一下，果不其然。

原来是联想扬天系列的新品，搭载了全新英特尔第十代酷睿处理器的联想威6 2020款笔记本。

颜值大提升，做工很精致

较之前的扬天系列产品，联想威6好看不少。

摸一下，凉凉的，铝合金的材质还挺细腻。

A面“Lenovo”的logo，一目了然。

看起来十分简约大气又好看，辨识度很高，认不出是联想算我输。

打开看一下。

阻力稍大，单手开合有点难度。

B面有块14寸的1080P屏幕。

左右边框宽度控制得还阔以，摄像头位于上边框。

看到了联想标志性的键盘。

敲了几下，有点东西。

键程不长，但不松垮，反馈很清脆。

打字比较舒服，速度也还可以。

键盘还有二级灯光，黑灯瞎火时很有用。

触控板比前几代是大了点儿，滑动手感整体不错。

欧呦，右上角的电源键还带指纹识别，待会试试。

左下角有一张英特尔十代酷睿i5的贴纸，看看具体什么配置吧。

十代i5，512GB SSD，办公好帮手

麦子手里这台的核心配置是：

最新的英特尔酷睿 i5-10210U 。

AMD Radeon 625M独显，2GB GDDR5显存。

8GB内存和 512GB M.2 SSD。

SSD是来自三星的PM981a，顺序读取超过3000MB/s的那款哦。

听说联想威 6 2020款最高可以选配i7-10710U的版本。

虽然是板载8GB内存，但预留了两个内存插槽。

最大支持扩展至40GB双通道。

存储方面最高支持1TB的NVMe SSD。

哦对了，还有SATA 3接口，最大可以加装2TB的HDD。

正看着，背后传来了老板的声音：

“试试看，用这个办公咋样？”（老板）

“我先用用看。”（麦子）

麦子心想十代i5、8GB内存、512GB的PM981a应该是够用了。

先跑个分试试。

PCMark8现代办公模板下得分4897分，分数不低。

实际表现呢？

一上午十几个Chrome网页开着；

QQ、微信、钉钉什么的通讯软件登着；

四五个Office窗口、Photoshop，QQ音乐还听着歌；

窗口、标签之间切换非常流畅，鲜有卡顿。

但足够流畅在麦子看来是比较基本的。

就算自带了正版Office，要打动我还远远不够。

九个接口，扩展性极强

众所周知，扬天系列在办公领域沉淀够久了，有些设计还真是惊艳到我了。

最让麦子满意的地方是联想威6 2020款的I/O扩展性。

非常之丰富。

机身两侧的I/O接口足有9个之多，看起来就非常养眼。

机身左侧有1个RJ45千兆网线接口（轻薄本上见一次夸一次）；

1个HDMI 1.4接口（双屏办公效率更高）；

1个USB Type-A 3.1 Gen1接口（其实就是马甲3.0啦，不过支持关机充电）；

2个USB Type-C 3.1 Gen1接口（其中一个是全功能的，支持DP信号输出以及PD充电）；

以及一个耳麦接口，另外还有联想祖传的一键还原针孔、电源和硬盘指示灯。

右侧有联想“回字型”充电接口；

1个USB Type-A 3.1 Gen1接口、1个SD卡槽；

还有一个隐藏式的USB 2.0接口。

这个USB接口是做了啥见不得人的事吗，为啥要藏起来？

其实不然，这个设计是非常贴心的。

这个隐形收纳仓中的USB 2.0在平时作为备用接口，增加接口数量。

需要时可以连接无线键鼠的接收器，即方便，又安全不易磕碰/丢失。

麦子的小U盘放进去也毫无压力。

增加了机身的一体性，更加简洁，一举多得。

不管从种类还是从数量来看，联想威6的接口都是非常丰富。

在轻薄本中更是鹤立鸡群的存在，甚至可以说是碾压式的，可以应对绝大多数I/O需求了。

另外联想威6 还支持2×2的WiFi 6，以及蓝牙5.0。

麦子暂时还没更新家里的路由器，没发给大家测试，总之带宽很大速度很快就对了。

“体验怎么样？”（老板）

“挺不错的，办公本里算用起来比较舒服的了，尤其是接口数量太优秀了。”（麦子）

“那出差也带这个本本吧。”（老板）

“我试一下。”（麦子）

轻薄便携，续航尚可

联想威6 2020款笔记本重约 1.5 kg，厚度约为 17.9mm。

说实在的，在轻薄本里中规中矩，不轻不重不薄不厚的那种。

65W的适配器上称称一下，也才326g，不重。

小女生带出去估计也没啥问题，对一米八几的麦子来说自然不在话下。

那续航呢？也很重要。

麦子手上这款联想威6 2020款笔记本搭载3芯35Wh锂电池，官方宣称7小时续航。

按照麦子的高强度使用习惯设置一下。

屏幕亮度80%，键盘一级亮度，电源选项为“更长的续航”，不间断链接WiFi。

PCMark8续航测试成绩为3h 40min。

撑不到一天，正常使用一上午也有了。

好在充电也够快，一小时能充个80% 。

这么看来，带出去出差也是不错的选择。

注重隐私，安全便捷

此外麦子还发现联想威6 2020款笔记本隐私安全考虑得也周全。

前面提到过指纹解锁，速度极快，在登录页面基本上是“秒解”。

手指碰一下，欢迎页面还没看清楚，就进到桌面了。

开机时，按一下，启动和指纹识别就一起完成了，直接进到桌面。

摄像头也是可遮挡式的，划一下就能做到物理防偷拍。

比贴个小猪佩奇什么的好看太多了。

此外，F4和F8对应的功能键分别是禁用/恢复麦克风和摄像头。

摆弄摄像头时麦子又发现屏幕可以180°翻转，解锁更多姿势~

全天候客服，上门售后

联想的售后在国内也是第一梯队。

7×24小时电话服务，7×12小时微信/线上服务，还有上门售后。

妥妥的。

谁敢信这么好用的十代酷睿轻薄本才卖四千出头？

英特尔十代酷睿i5、2GB独显、8GB内存、512GB NVMe SSD。

4199元起，四舍五入约等于白送。

双十一期间，联想威6 2020款笔记本：

i5-10210U版售价 4199 元；

i7-10510U版售价 5199 元。



