华为Mate30/Pro 4G手机正式在菲律宾发布：4835元起

IT之家11月11日消息 近期，在菲律宾北埃德萨市SM City的发布会上，华为正式发布了Mate 30和Mate 30 Pro 4G版本。这些智能手机现已在菲律宾全国的华为体验店和转售店中提供。

10月28日，华为菲律宾开启华为Mate 30系列预订，该订单一直持续到11月8日。

带有8GB内存+ 128GB的华为Mate30手机售价为P34,990（约合人民币4835元）和带有8GB内存+ 256GB的Mate30 Pro售价为P50,990（约合人民币7046元），这两款手机均支持4G。

华为Mate30和Mate30 Pro均搭载了麒麟990处理器。华为Mate 30具有6.62英寸显示屏，Mate 30 Pro搭载了6.53英寸显示屏，曲面程度达到了88度。

华为Mate30和Mate30 Pro分别配备4200mAh和4500mAh电池，支持40W SuperCharge快速充电，还支持27W无线快速充电，并且反向无线充电也得到了改善。

相机方面，华为Mate30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR、7680fps超级慢动作视频拍摄，支持实时背景虚化视频拍摄。

