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realme京东狂促升级：realme X2 8+128GB版1399元

2019-11-11 16:08:05来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家11月11日消息 realme X2 8+128GB今日20点开始秒杀，售价1599元。下单两件，支持1899-300元的满减活动，叠加1000-100元品牌券（点此领券），预计下单两件2798元，合1399元/台。由于此价过于神，商家可能随时改规则。大家可观望一拨：点此购买

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9月24日，realme推出了旗下首款6400万像素四摄手机realme X2，该机搭载骁龙730G处理器，首批提供有6GB+64GB和8GB+128GB两个存储组合可选。现在有最新消息，近日realme官方发布消息，全新的6GB+128GB版本realme X2现已正式上架，售价1799元，并且限时到手价仅需1699元。

外观方面，realme X2采用的是一块6.4英寸Super AMOLED屏幕，屏占比为91.9%，并支持光感屏幕指纹识别，0.36秒即可快速解锁。机身背部，该机后置竖排四摄，机身采用虫洞光纹”全新平行设计，使用了双面第五代大猩猩玻璃，四曲面3D玻璃机身握感上佳，提供银翼白和星图蓝两种配色。

配置方面，搭载高通骁龙730G移动平台，后置6400万+800万超广角+200万微距+200万人像的四摄相机模组，其中主摄拥有1/1.72英寸大底，搭载鹰眼影像系统，支持超广角视频拍摄及超级视频防抖，号称拥有运动相机般的稳定表现，前置3200万像素摄像头。此外，realme X2电池容量为4000mAh，支持30WVOOC 4.0快充，还支持多功能NFC，银行卡、公交卡、门禁卡等仅需一步手机即可搞定。

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