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民航局回应桂林航空“网红进驾驶舱”事件：典型的故意违章

2019-11-11 16:19:59来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月11日消息 早前据国内媒体报道有无关旅客在商业航班中进入驾驶舱就座并放出相关图片，图片显示一位年轻女性在驾驶舱中拍照并配有文字“超级感谢机长，实在是太开心了”，该事件也引起了公众的广泛关注。对于这起案件今日中国民航局也正式作出了回应。

据澎湃新闻报道，今日中国民用航空局召开新闻发布会，会上中国民航局综合司副司长顾晓红正式回应了之前桂林航空事件：“毋庸置疑，桂林航空女乘客进入飞机驾驶舱的事件的涉事机长规章和安全意识淡漠，枉顾安全职责，违规允许不具备资格的无关人员在航空器运行过程中进入到驾驶舱这样的安全生产重地，甚至坐到飞机操作位置上拍照留念，这种行为直接违反了相关规章规定，对飞行安全造成了潜在危险，也造成了恶劣的社会影响，是典型的故意违章行为，民航局将实事求是地根据事件调查结果，依法依规定对所在航空公司以及涉事人员作出相应处理。

在桂林航空事件发生后有关部门也迅速做出反应并对相关的管理责任人员及机组人员进行处分。根据早前曝光的《通报》显示，当事机长被处以终身停飞，对于涉事的其他机组成员处以无限期停飞并接受公司进一步调查，同时桂林航空董事长记严重警告处分，航空总经理兼运行副经理、航空维修副总经理等记大过处分，另有多人被处罚。

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关键词：桂林航空中国民航局

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