荣耀V30系列将于11月26日在北京发布，全新Matrix影像技术有望亮相

IT之家11月11日消息 今日下午荣耀总裁赵明来到荣耀官方旗舰店的直播间，透露了关于荣耀V30系列手机的重要信息：这款手机将于11月26日在北京正式发布、荣耀V30系列手机将采用全系5G。

据了解，今天荣耀总裁赵明在荣耀官方旗舰店直播间透露了关于荣耀5G新机V30系列的信息。赵明表示耀V30手机将于11月26日正式发布，5G全网通将是该系列的标配。

直播结束之后赵明也表示，2019年第一次直播，感觉跨界当主播还是有很大发展潜力。明哥也有自己的优势，可以科技爆料，包括荣耀V30、荣耀双11购物车推荐等。感谢大家支持，比较轻松和愉快的一次体验。

关于荣耀V30系列，据公布的专利信息表示，预计荣耀V30系列手机将采用最新摄影调教算法技术“Camera Matrix”。此前荣耀业务部副总裁熊军民也透露即将发布的荣耀V30会给大家荣耀影像前进的方向，预计这款手机的Matrix技术在影像方面将带来新的突破。

其他方面，消息称荣耀V30 5G版（型号为“OXF-AN00”）将采用90Hz刷新率的打孔LCD显示屏幕；具有全新的AI技术，包括虚拟和现实的结合等。据此前3C认证信息显示，荣耀V30 5G版手机最高采用40W快速充电。

最后，荣耀V30系列将于11月26日在北京正式发布，敬请期待。