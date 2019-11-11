数学老师回应“让高中生用函数模型做双11攻略”

IT之家11月11日消息 据梨视频报道，“双11”购物节已经在今日凌晨正式开启，最近网上有一则关于“高中生利用函数模型做双11攻略”的新闻引发网友热议。当事数学老师回应表示，同学们正好在学习函数模型，通过这个事情同学们可能觉得实际上数学确实还是挺有用的。

来自武汉的武钢三中数学老师王小宁回应“让高中生用函数模型做双11攻略”表示，前几天的时候有很多“双11”的预售，然后自己也浏览了一下，就发现实际上双11预售中含有很多的数学问题。

主要原因有两点，第一个原因是我去年带的是高三年级。拿到高考试卷以后，然后就觉得现在的高考对学生日常生活里面的一些例子要求实际上还是挺高的。比如2019年高考试题里面第四题，考的就是人体美学（断臂维纳斯）的题目。最后一道题的背景非常复杂，涉及到了化学、生物还有医学上的一些知识。所以就觉得现在的高考对学生在日常生活里面的常识了解要求越来越高，自己觉得孩子们在日常生活中也不能光是读书不关心生活。

第二个原因就是这一段时间正好在学习函数模型，函数模型主要就是从生活里面的一些实例里面提炼一些模型，用数学的方式来表达它；用数学的方法解决这些模型的问题，相当于数学服务于生活的这样一个板块。

所以自己就建议同学们去看看自己妈妈的购物车，看看自己的妈妈有些什么样的购物计划；很多同学就采用了我的建议，关注妈妈需要买什么。同学们相当于从具体问题上面抽象了很多公式，包括各种各样的打折方式，最终真正的优惠在哪里，优惠了多少钱，优惠的百分比等。学生们拿出了一个具体的公式来做这个事情，也有的同学把家里要买的东西全部列了表格，比较各种不同的优惠里面哪种是真正的实惠，或者说哪一种性价比最高。

出乎意料的是，学生们从生活的角度还是给了自己妈妈很多很好的建议，比如注意“双11”的心理陷阱等，读了他们那种文字以后还是觉得挺暖心的。

最后，王老师表示现在的孩子解决问题的能力可能比我们想象的要高很多，所以有时候给他们一些机会，然后让他们自己去解决的话，可能达到的效果还会蛮好。我觉得实际上这个活动搞完了以后，他们可能也觉得实际上数学确实还是挺有用的。