波音：预计737 MAX机型将于12月恢复交付，明年1月复飞

北京时间11月12日消息，波音公司周一预计，将在12月份恢复737 Max机型的交付，并在明年一月恢复该机型的商业服务。

分析称，这表明波音正处于获得监管机构批准该机型复飞过程的最后阶段，尽管这比该公司先前的估计要晚。

消息传出后，波音股价短线上扬，现报359.77美元，涨幅2.5%。

波音表示，该公司已与联邦航空局在模拟器上完成了对飞行控制修复软件的测试，但整个批准程序尚未完成。监管机构仍须签发新的飞行员培训，而波音需要与相关官员进行认证飞行。

737 Max的停飞已经限制了该机型的客户增长，并造成了数亿美元的损失。

即便737 Max机型完全获准飞行，各航空公司也必须对该机型的数千名飞行员进行重新培训，之后方可进行商业飞行。该过程可能需要一个多月的时间。

美国联邦航空局今年3月发布指令，要求国内航空运营商停飞737MAX系列两种型号客机，同时禁止这一系列客机在美国空域飞行，随后多国纷纷跟随发布相关停飞禁令。

波音公司曾表示今年年底737MAX飞机有望复飞，但美国联邦航空局9月份表示，737MAX飞机复飞尚无时间表，各国可自行决定复飞时间。

此前美国西南航空公司和美国航空公司宣布，将再次推迟复飞波音737MAX飞机航班的时间，将停飞时间延长至明年3月初。