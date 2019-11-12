淘宝公布双11个人战绩，看看你剁手排名第几

IT之家11月12日消息 双11狂欢日结束了，淘宝也开放了个人双11战绩查询及剁手排名榜单查询，手机淘宝搜“我的双11战绩”，即可查看本届双十一你的剁手“考试”综合排名。

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据了解，在天猫双11全球狂欢节上，天猫双11最终交易额为2684亿元，超过去年成交总额2135亿元。阿里巴巴淘宝天猫总裁蒋凡表示，今年双11是特别的一年，过去的两年，用户规模在快速增长，“今年预计手淘的DAU将超过5亿的数字”。