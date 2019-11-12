禁售期结束，Uber联合创始人抛售逾5亿美元公司股票

新浪科技讯北京时间11月12日早间消息，Uber联合创始人兼董事特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）上周在公司的禁售期到期后出售了价值超过5亿美元的股票。

Uber针对内部人士和早期投资者制定的180天股票禁售期已于周三结束。由于预期会出现抛售潮，该股当天下跌。卡兰尼克因为指控营造不健康的工作环境而遭到驱逐。根据上周五提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，他在上周的三天时间通过一个信托抛售了超过2000万股Uber股票。

截至周五收盘价，Uber的股价已从5月初42美元的开盘价跌至每股27美元。该公司的市值目前约为450亿美元，低于首个交易日结束时的近700亿美元。

备案文件显示，卡兰尼克仍然直接拥有Uber超过7500万股股票。尽管在卡兰尼克的领导下在Uber遭受了性骚扰和歧视指控，他也因此减弱了与公司之间的关系，但他仍然担任该公司的董事会成员，并于5月份公司IPO时出现在纽约证券交易所，只是没有出现在公司高管人员的序列中。

虽然尚不清楚为什么卡兰尼克选择出售Uber股票，但他可以用这笔钱来资助他的新公司CloudKitchens。据其网站称，这家创业公司计划为专做外卖的企业出租餐厅空间。

据外媒报道，他从一个沙特基金筹集了4亿美元。该沙特基金也是Uber的主要投资者，这是该基金自贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）去世以来在硅谷的第一笔已知交易。美国中央情报局去年得出结论，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）下令杀害《华盛顿邮报》专栏作家卡舒吉。