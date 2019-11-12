亚马逊拟2020年开设同名品牌杂货店，仍靠人结账

网易科技讯11月12日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，零售巨头亚马逊表示，计划2020年在加州开设第一家全新品牌的杂货店，因为该公司正在加大雄心勃勃的努力，希望成为食品领域的更大品牌。

亚马逊发言人证实：“亚马逊将于2020年在伍德兰希尔斯开设新杂货店。”此前不久，该公司刚刚发布了四条关于在该地点招聘的新帖子，伍德兰希尔斯是洛杉矶的一个社区。

亚马逊表示，这家杂货店将不同于亚马逊旗下的全食超市(Whole Foods)门店。该公司没有透露是否会开设更多这样的分店、如何定价或采用什么品牌。但在招聘中，亚马逊将伍德兰希尔斯的位置描述为“亚马逊的第一家杂货店”，暗示它将拥有亚马逊的品牌名称，并向更多地方扩张。

这家杂货店不会使用无人便利店Amazon Go的技术，那项技术允许顾客不用排队就可以结账。相反，亚马逊表示，结账方式将与其他杂货店相似。

亚马逊在2017年斥资132亿美元收购全食超市，并拥有500多家门店，此外公司还通过官网Amazon Fresh和Prime Now提供杂货送货服务，还通过Amazon Go出售食品。

尽管到目前为止，新品牌杂货店只确定了开设一家，不过亚马逊在美国食品杂货市场上的野心越来越大，但离沃尔玛还很远，而亚马逊在完成收购全食超市的交易之后，仍然只是个小角色。目前这个市场的规模约8000亿美元。

在食品杂货领域的扩张可以帮助亚马逊实现多个目标，比如增强了客户忠诚度，因为美国人倾向于每周在当地商店购物，同时可以让公司继续保持快速的收入增长。

此外，新品牌可以让亚马逊进入更主流的杂货店业务，同时保持全食超市作为有机和特色食品的高端商店。这个项目可能会给Kroger、SuperValu和许多其他连锁超市带来新的竞争压力。

此前亚马逊的其他几个实体店系列，包括无人零售店Amazon Go和书店Amazon Books，都还不是很赚钱。这家公司还关闭了销售亚马逊设备和智能家居设备的购物便亭(mall kiosk)。

亚马逊表示，新杂货店不会与全食超市竞争，也不会放弃对该品牌的投资，公司将为全食超市的继续发展提供强有力的支持。全食超市今年新开了17家分店，而且计划开设更多分店。