亚马逊无人店研发史：贝索斯为什么想做无人店？

多年来，分析师和投资者始终在问首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)，亚马逊是否会开设实体门店。他在2012年接受采访时说，他的回答通常是“我们会那样做，但前提是我们能有个真正与众不同的想法。我们在亚马逊做得不太好的一件事就是提供与别人相似的产品。”

正是在那个夏天，贝索斯开始认真考虑实体零售带来的机遇。据美国人口普查局(Census Bureau)的数据显示，实体零售占据了美国零售总额的90%。贝索斯可能已经看到，像亚马逊这样规模的公司要想保持增长，就必须进入新的行业。于是他们尝试了“无人门店”，希望彻底改革杂货店。

3年后，在2015年秋季，负责绝密项目的亚马逊高管们邀请贝索斯评价他们的工作。他们在西雅图南部租了仓库，把其中部分改造成了占地面积近1400平方米的模拟超市，里面有胶合板墙壁、货架和旋转门，模仿的是顾客进门时扫描智能手机的技术。

贝索斯和几名助手假装在购物，他们推着购物车走过货架，货架上摆满了罐装食品、塑料水果和蔬菜。在有些专柜里，亚马逊员工假扮成咖啡师、屠夫和奶酪商接受订单，并在贝索斯想象中的账单上添加商品。后来，据在场人士透露，贝索斯把该项目高管召集起来，告诉他们，虽然他们都做了很棒的工作，但这次体验依然让人觉得有点儿“脱节”。

在这家虚拟的无人店里，顾客仍需等待肉类、海鲜和水果被称重，并被添加到他们的账单中，这本来没什么问题，但这家亚马逊便利店的主要卖点就是无需浪费时间排队结账。贝索斯要求该团队丢掉肉类和奶酪，专注于消除排队结账和收银员。另一名员工地回忆道:“这是亚马逊要做的事情之一，即让我们改变一切!”

四年之后的2019年，在美国芝加哥、纽约、旧金山和西雅图已经有18家无人便利店Amazon Go。它们的规模只是原来模拟超市的四分之一，位于市中心的办公区，提供少量的三明治、套餐以及汽水、果酱和薯片等便利店常见商品。正如贝索斯所希望的那样，这里没有收银员。顾客在入口处通过手机上的特殊应用程序扫描了屏幕后，他们只需拿起自己要购买的商品就可以出门，而亚马逊则可以神奇地通过他们的信用卡买单。目前亚马逊打算在未来开设更多这样的便利店。

从技术角度看，Amazon Go堪称是个奇迹，它们简洁地展示了亚马逊将大量资源用于将人工智能（AI）技术应用于解决日常问题的能力，同时也证明该公司为使用技术而追求开发技术的倾向，进而促使能够提供所有7- 11服务的无人便利店诞生，只是其技术更复杂，成本也更高。

便利店的天花板上挂着数十个指向各个角度的摄像头，用来跟踪购物者在过道里的举动，而货架上嵌入的精确天平则将商品按克排列成表格，以确定哪些产品已经被取走了。在幕后，复杂的图像识别算法决定了谁拿走了什么商品。在办公室里，亚马逊的工作人员可以查看录像，以确保购物者得到准确的账单。每家无人便利店都配有当地工作人员，帮助人们下载Amazon Go应用程序、补货，并在酒类专区检查购物者的身份证。

所有这些工作都值得吗？除了午餐高峰期，许多Amazon Go几乎空无一人。熟悉亚马逊内部预测的员工表示，尤其是芝加哥的门店，并没有达到预期效果，该公司不得不利用抽奖、赠送手提袋和其他品牌商品的方式促销。然而，正如该项目动荡的历史所表明的那样，Amazon Go与其说是该公司努力的成果，还不如说是更接近于正在进行的实验。而潜在的奖励就是能参与分享12万亿美元的食品杂货行业。