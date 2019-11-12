成都组织申报2019年度省市级5G产业支持项目，可发放500万元一次性奖励

日前，成都市人民政府办公厅印发《成都市促进5G产业加快发展若干政策措施的通知》，组织申报2019年度省市级5G产业支持项目。

今年1月31日，成都市人民政府办公厅印发《成都市促进5G产业加快发展若干政策措施的通知》，对5G产业发展进行了六大方面的政策扶持。包括瞄准国际国内5G领军企业、科研院所开展高端精准招商，对其所需土地、能源、营业场所、人才公寓等要素予以充分保障，并可给予重大项目、重点企业及其高级管理人员奖励，推动重点投资项目顺利实施。

此外，鼓励企业为大企业大集团协作配套，对本地企业研发射频芯片、中高频器件等为5G设备厂商量产配套，年销售额首次超过5000万元的，给予500万元一次性奖励；对本地企业生产的小微基站、高端光通信产品、网络产品等5G核心设备进入电信企业集采名录，年销售额首次达到5000万元以上的，给予500万元的一次性奖励。鼓励企业间开展协作配套，支持本地企业举办或参加国内外5G产品展销活动，按规定给予奖励或补助。

本次组织申报5G项目，即是对年初政策的一个落实。本次申报项目包括以下六个方面：

（一）5G产品推广应用补助

（二）5G企业做大做强补助

（三）5G企业核心团队奖励

（四）支持企业开拓市场补助

（五）加强产业服务平台建设补助

（六）加强交流合作补助

通知介绍，本次申报项目要求为2019年已完成的项目，如属跨年度建设项目投入认定时间可从2018年1月1日算起，详细申报要求见附件2《2019年度5G产业发展相关项目补贴申报指南》。2019年已完成但本次不申报以及2019年将完成的项目，可在下批次申报。