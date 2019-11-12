vivo S5将于11月14日杭州正式发布：外观配置大揭秘

IT之家11月12日消息 今年10月份，蔡徐坤手持vivo新机亮相于《时尚先生fine》的采访视频正式曝光了vivo S5手机，随后vivo官方也宣布了S5的消息，并且宣布蔡徐坤将成为新机的代言人。

上周，IT之家也收到了vivo S5发布会的邀请函，这次vivo别出心裁地将《时尚先生fine》的整本杂志作为邀请函。杂志的封面和封底都是vivo S系列代言人蔡徐坤的大片，“时尚先生”也用了镜面字的创意，暗示了vivo S5手机将是一款正面、背面都好看的手机。

伴随着vivo S5“美好之夜”新品发布会的临近，近期，新机的配置和外观也陆续被“曝光”，根据曝光的消息显示，vivo S5将搭载一枚主频为2.3GHz的处理器，并且采用8GB内存和最高256GB存储空间。

摄像方面，后置四摄造型比较特殊，为“菱形”设计，在下方还有一个摄像头；采用4800万+800万+500万+200万像素组合，前置摄像头为3200万像素。值得一提的是，“5重超质感美颜”是vivo提出的全新美颜概念，应当代表着vivo S5将在自拍美颜功能上有重大的升级。

这款手机具有重力感应器、距离感应器、光线感应器、屏下指纹识别等功能。其他方面，这款新手机的尺寸为157.9×73.92×8.64mm，手机重量为188g。采用6.44英寸AMOLED打孔屏幕，分辨率为1080×2400，电池容量为4010mAh。

从官方公布的宣传海报来看，vivo S5在机身配色上，采用了当下渐变色系的色彩设计方案，并选用了流行色系，主色是蓝绿渐变色，辅助色是淡粉色，色彩之间有很自然的过渡，整体色彩搭配为整机带来了十足的清新感和梦幻感，满足了年轻群体对独特审美的强烈需求。

vivo S5手机将于11月14日在杭州正式发布，蔡徐坤也将一同出场。本次发布会，IT之家将全程直播报道，更有好礼相送，敬请期待吧！