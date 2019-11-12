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魅族Flyme 8 体验版11月12日更新，优化系统稳定性

2019-11-12 18:39:45来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月12日消息 今天晚上，魅族发布了Flyme 8 体验版11月12日更新，主要是优化系统稳定性。

更新日志：

功能调整

优化系统稳定性

问题改进

•多任务

修复打开应用时桌面左上角出现应用图标的现象

修复负一屏背景显示为黑色的现象

解决修改显示大小后音量条显示异常的问题

解决升级后进入系统出现两次开机向导页的问题

解决状态栏歌词与状态栏图标重叠显示的问题

修复锁屏页面同时显示壁纸和锁屏画报的现象

解决偶现桌面残留指纹图标显示的问题

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关键词：魅族flyme 8

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