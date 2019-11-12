五字造车方针，恒大许家印要换道超车

11月12日，恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会在广州召开。

恒大集团董事局主席许家印用5个词——也可以说是5个字——阐述了恒大新能源汽车的方法论，那就是买买买、合合合、圈圈圈、大大大、好好好。

峰会期间，恒大新能源汽车一次性与全球60家核心零部件供应商进行了签约仪式。包括博世、麦格纳、大陆、采埃孚、蒂森克虏伯、捷太格特、巴斯夫等一大批知名企业的代表都出现在了那条横跨舞台的签约桌上。

无论是峰会排场，还是演说语调，一如既往许家印式雷厉风行的风格。

3年投资450亿，恒驰1明年亮相

许家印表示，恒大在造车上一无所有，需要走出一条不寻常的路，和全世界所有的车企都不是一条路，不叫弯道超车，属于换道超车。

买买买，顾名思义就是花钱，把能买的核心技术能买的企业都给买了。过去一年，恒大在汽车行业收购了多家公司，包括国能汽车、卡耐、英国Protean、柯尼赛格等，更早之前2018年9月还斥资144.9亿元，取得经销商集团广汇集团40%的股份，成为该公司第二大股东。

不断的买买买之后，恒大新能源汽车布局了整车制造、动力电池、动力总成、轮毂电机、汽车销售等上下游领域，并且在底盘等核心领域获得了相关知识产权。

买不到的技术咋办？那就是合作，也就是合合合。今年以来，许家印频繁出差，带队走访国际零部件巨头，并与之签订协议。

好好好，就是说恒大造的车首先是品质好，其次是造型好，然后是价格要好。

大大大说的是恒大造车的体量要大，在许家印看来，大大大的核心原因是要摊销成本。

圈圈圈虽然有卖萌的嫌疑，但是对于恒大造车来说，就是要和工厂、制造、研发等各方面的企业合作，打造恒大造车的豪华朋友圈。

就像60家知名汽车零部件企业齐刷刷地出现在了签约舞台上，“有这样的造车朋友圈，想不成功都难。”许家印说。

根据许家印在峰会现场透露，恒大在新能源汽车的三年投资预算是450亿，其中今年投资200亿、明年投资150亿、后年投资100亿。

恒驰的第一款车——“恒驰1”将在明年上半年正式亮相，恒驰全系列产品将从2021年陆续实现全面量产。

恒大还会同步研发15款车，在全球同步建设10大整车生产基地和重要零部件，计划在10大基地每个基地，规划要生产50万辆车。首期10万辆，5-10年达到年产100万辆。10到15年内，年产规模超过500万辆。同时，恒大和顶级跑车柯尼赛格进行合作，年产1000辆超级跑车。

造车劳模的造车梦

显然，对于创业造车，许家印是信心十足。而且与大多数新势力造车创业者不同的是，许家印没有PPT，当然也不用四处寻找投资人，他更注重的是新能源汽车产业在未来所带来的万亿规模效应。

只是对于造车这件事，许老板和一些新势力车企创始人差不多，都是门外汉。如果把许家印真正涉足汽车产业的经历整出一张时间表，倒是可以追溯到2014年。

当时许家印身上已经有了多个头衔，每一个单拎出来都能光环加身，但他还不满于此。“房地产是夕阳产业”，这句话总被他挂在嘴边。素有“冒险家”之称的他，开始广撒网。那一年，他正式提出恒大的多元化发展战略。

不过对于恒大这个体量的企业来说，想要多元化发展谈何容易。主业房地产的烈火烹油鲜花着锦，自然容易让人忽略恒大在其他产业上的拓展。

“恒大先进入了粮油、乳业、矿泉水产业，但经过探索，我们发现一年销售几亿、几十亿的产业体量，跟恒大年销售6000亿的规模是不匹配的。恒大在产业选择上，一定是非常大的产业。”许家印针对多元化发展如此解释道。

换句话说，就是搞这些都算是副业，赚的钱太少我都看不上。怎么才算是大产业？许老板眉头一皱，给它定了一个标准，那就是“万亿”。

在许老板眼中，像旅游、养老和汽车都能达到万亿的标准，其中汽车最为看好，属于完全可以做大做强大的产业。

在经历了和贾跃亭的FF那场虎头蛇尾的初恋后，让他明白造车梦不能靠“捡现成”来实现，只有握在自己手里，才最有发言权。

不是在投资收购谈合作，就是在投资收购谈合作的路上，成了许家印2019年以来的工作常态。

于是不断的买买买、许家印密集考察等新闻开始成为恒大造车的关键词。今年1月份，一口气投资收购了三家汽车产业的公司，包括有整车制造能力和造车资质的NEVS，有动力电池技术的上海卡耐，还有瑞典超级跑车公司柯尼赛格。

收购NEVS可以说是许老板一石三鸟的操作。NEVS是一家总部位于瑞典的电动汽车公司，目前NEVS已研发两款达到量产条件的纯电动汽车车型，还拥有已达到量产能力的瑞典特罗尔海坦以及中国天津生产基地，并正在筹建上海生产基地。是目前为数不多获中国国家发改委和工信部核准的新能源汽车企业之一。

6月11日，广州市人民政府与恒大集团战略合作框架协议暨南沙系列重大投资合作协议签署活动在广州举行，许家印上台签约。4天后，他有出现在了沈阳，出手投资1200亿在沈阳建设新能源汽车三大基地等项目。

这样一来，许老板在国内造车的版图就非常清晰明了了。南起南沙，北拓沈阳，天津、上海工厂也在紧锣密鼓地开展工作，同时下游供应商也都完成了储备。

“恒大已完成新能源汽车全产业链布局。”在谈及恒大新能源汽车的进展时，许家印不无自豪地说。

搭上末班车的恒大能后来居上吗？

这或许是所有人的疑问，无论是出于自身转型还是国家重点发展战略考虑，走上造车道路的恒大已经不能回头。但是对于搭上末班车的恒大新能源来说，仍需要厘清当前的发展趋势

“未来大部分的新势力车企会死掉”，李斌的话言犹在耳。蔚来股价不断触底，1美元退市更是成为蔚来挥之不去的噩梦。

新势力造车潮早已过了风口期，政府补贴的红利也开始退潮，新能源汽车产品开始贴身肉搏。从产品品质到技术成熟度，从短期投入到长期营收，每一道关口都是刀刀见红，尤其是合资品牌开始大举入侵，国产特斯拉Model 3箭已离弦。这个曾经略显狂热的产业，已经进入淘汰赛。

与此同时，一直保持高位运行的新能源汽车也踩了脚刹车。11月11日，中汽协发布数据显示，10月的新能源汽车销量降幅加剧。10月新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆，分别同比下降35.4%和45.6%，这已经是自7月以来连续4个月的持续下跌。

好在特斯拉今年第三季度实现了盈利，股票也随之涨了70%，让新能源车企们看到了胜利的曙光。

入局新能源汽车，许家印显然也不是头脑发热，这位带领恒大实现从无到有再到“大”的传奇人物，看中的是未来汽车产业万亿规模。通过近一年的奔波收购，恒大新能源汽车已经具备了可持续发展的基础。

而且与其它为了融钱急的头大的新势力车企不同，恒大新能源汽车最不差的就是钱。根据8月底公布的财务数据，中国恒大2019年上半年其营业收入2269.8亿元，毛利润772.6亿元，核心利润303.5亿元，净利润270.6亿元，净资产3453亿元，现金余额2880亿元。

无论是技术，还是人才，甚至是市场。钱，有时候就是万能的。