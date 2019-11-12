广州一快递点起火包裹全被烧毁

IT之家家11月12日消息除了有拉快递的货车被烧之外，快递点也没有幸免。

据一手video报道，11月11日，广州一快递点突发火灾，店铺燃烧面积约4平方米，主要燃烧物是快递包裹。街坊说，开始火都喷出来了，楼上楼下都住着人，自己快递也被烧了。快递网点客服称，客户可提供单号与商品付款截图获取理赔。目前火灾已被扑灭，无人员伤亡。

双11快递业务量再创历史新高，当日，邮政、快递企业揽收快件达5.35亿件，是二季度以来日常处理量的3倍，同比增长28.6%。