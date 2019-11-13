苹果iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 2推送

IT之家11月13日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 2更新，固件版本号为17C5038a。此前苹果推送了iOS 13.2和iOS 13.2.2正式版，为iPhone 11系列带来了图像处理系统Deep Fusion，并且修复了通信限制/频繁杀后台问题。

iOS 13.3系统更新在“设置”中包含一个新选项，以禁止Memoji键盘始终显示在表情符号键盘旁边。现在，通过“屏幕时间”也可以使用“通信限制”，从而可以根据联系人设置限制。

在iOS 13.2.2正式版中，其中包括对后台应用程序性能的改进等。该更新还包括针对蜂窝连接错误Bug，Safari，Mail中的Exchange支持等修复程序。

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2