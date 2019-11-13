苹果iOS 13.3开发者预览版Beta 2更新内容大全

IT之家11月13日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 2更新，固件版本号为17C5038a。此前苹果推送了iOS 13.2和iOS 13.2.2正式版，为iPhone 11系列带来了图像处理系统Deep Fusion，并且修复了通信限制/频繁杀后台问题。

iOS 13.3系统更新在“设置”中包含一个新选项，以禁止Memoji键盘始终显示在表情符号键盘旁边。现在，通过“屏幕时间”也可以使用“通信限制”，从而可以根据联系人设置限制。

苹果iOS 13.3开发者预览版Beta 2的其中一项更改包括Safari对NFC、USB和Lightning FIDO2兼容安全密钥的支持。

Safari 新功能 现在，在具有必要硬件功能的设备上，使用WebAuthn标准的SFSafariViewController和ASWebAuthenticationSession服务中，Safari支持与NFC、USB和Lightning FIDO2兼容的安全密钥。

市场上有各种各样的选择，Yubico厂商已经率先将USB-C和Lightning FIDO2安全密钥推向市场，这使其既可以支持iPad Pro和iPhone，又支持具有Lightning的Mac和iPad的简便选择端口。其中YubiKey 5Ci的售价为70美元。

以下是Yubico描述如何通过USB-C端兼容服务和软件的：