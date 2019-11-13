苹果iOS 13.3开发者预览版Beta 2更新内容大全

IT之家11月13日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 2更新，固件版本号为17C5038a。此前苹果推送了iOS 13.2和iOS 13.2.2正式版，为iPhone 11系列带来了图像处理系统Deep Fusion，并且修复了通信限制/频繁杀后台问题。
iOS 13.3系统更新在“设置”中包含一个新选项，以禁止Memoji键盘始终显示在表情符号键盘旁边。现在，通过“屏幕时间”也可以使用“通信限制”，从而可以根据联系人设置限制。
苹果iOS 13.3开发者预览版Beta 2的其中一项更改包括Safari对NFC、USB和Lightning FIDO2兼容安全密钥的支持。
Safari
新功能
现在，在具有必要硬件功能的设备上，使用WebAuthn标准的SFSafariViewController和ASWebAuthenticationSession服务中，Safari支持与NFC、USB和Lightning FIDO2兼容的安全密钥。
市场上有各种各样的选择，Yubico厂商已经率先将USB-C和Lightning FIDO2安全密钥推向市场，这使其既可以支持iPad Pro和iPhone，又支持具有Lightning的Mac和iPad的简便选择端口。其中YubiKey 5Ci的售价为70美元。
以下是Yubico描述如何通过USB-C端兼容服务和软件的：
YubiKey 5Ci的USB-C连接可使用多种服务，包括：Google，Microsoft帐户，Dropbox，Facebook，Twitter，GitHub，Dashlane，Keeper Security等。目前，随着越来越多的iOS应用程序（包括1Password，Bitwarden，Dashlane，Keeper Security，LastPass和Okta）以及通过Brave浏览器提供的许多服务，对YubiKey 5Ci的Lightning连接的支持正在不断涌现。