腾讯专家：中国量子计算技术落后于欧美2-3年

网易科技讯11月13日消息，据港媒《南华早报》报道，腾讯量子实验室负责人张胜誉日前表示，美国和欧洲在量子计算研究方面超过中国。他还指出，尽管谷歌声称取得“量子霸权”(Quantum Supremacy)，但这项技术的商业应用还很遥远。

上周六，腾讯旗下量子实验室研究员张胜誉表示，在未来两三年内，中国不太可能在量子计算技术竞赛中赶上美国和欧洲。

他指出：“欧美拥有更多的量子计算科学家，在技术突破和人才引进方面远超出中国。这一差距不可能在两三年内消除。”

▲图片：量子计算机，与腾讯无关

腾讯量子实验室成立于去年年初，“旨在将基础理论与快速增长的量子信息技术领域实际应用联系起来”。

谷歌上个月宣布其53量子比特的量子计算机Sycamore仅需要200秒时间就可以完成世界上现有最强大传统超算花费1万年才能完成的运算，声称已经实现“量子霸权”。

张胜誉对此表示，“毫无疑问，谷歌在量子计算方面取得了卓越的成就，并在某些方面处于全球领先地位。”量子计算机采用了一种处理信息的新方法，理论上能够比世界上最强大超级计算机运算速度快几个数量级。

然而，张胜誉说他认为量子计算的商业应用仍然是一个遥远的现实。“人们总是在谈论可能的应用，比如在材料、医学和人工智能方面的潜在应用。但如何使其成为现实是一个困扰世界的问题，”他说。“科学家们从来都不乐观。我一直认为我们离量子计算的商业应用还很远。”

在去年1月份加入腾讯量子实验室之前，张胜誉曾是香港中文大学教授。

他说：“在我看来，量子计算领域最顶尖的人才都在大学里。”“大学和公司仍然是开展量子计算研究的两个重要场所。为公司服务的美妙之处在于，我们可以与拥有不同研究背景的人合作。”

张胜誉补充说，他实验室里的科学家来自计算机科学、物理和化学等多个领域。张胜誉表示，尽管该实验室在探索前沿技术，但并没有商业化的压力，因为腾讯高层也认为量子计算需要长期投资。

与美国企业相比，中国企业探索量子计算技术的历史较短。谷歌在13年前就开发出一个量子计算机程序，而美国科技巨头IBM多年来一直在进行密集投资，制造出量子计算原型机。

过去几年，包括百 度、阿里巴巴、腾讯和华为在内的中国科技公司才刚刚开始建立量子技术研发实验室。不过，这些公司在量子计算领域的投资与中国近期的“量子雄心”相呼应。尽管中国并未透露其在该领域的总投资，但启动了一个关于量子通信和计算的超级项目，旨在到2030年实现技术突破。

2017年，中国开始在安徽合肥建设世界上最大的量子研究设施，目标是开发量子计算机。量子信息科学国家实验室是一个耗资100亿美元的项目，计划于2020年开放。

市场研究公司Patinformatics的数据显示，2017年中国申请的量子技术专利数量几乎是美国的两倍，主要是与通信和密码设备相关的技术。然而，由于包括IBM、谷歌和微软在内科技巨头的大量投资，美国在量子计算方面的专利处于世界领先地位。