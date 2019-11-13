印度去年无现金支付增55%领跑全球，人均年交易18笔

11月13日消息，据国外媒体报道，在印度，无现金支付正在兴起，增长速度比世界上任何其他国家都要快。这种转变吸引了一大批科技公司，在财力雄厚的外国投资者的支持下，它们正展开激烈的市场争夺。

国际清算银行(BIS)的数据显示，去年印度的数字交易同比增长了55%，而中国和印尼的数字交易则分别增长了48%和23%。相比之下，无现金支付在英国仅仅增长了约10%，在这个发达的市场，银行卡交易已经根深蒂固。

印度有许多推动数字支付增长的因素。首先，人口众多，手机普及率高。现有的银行服务并不能很好地覆盖很大一部分人口。据咨询公司毕马威(KPMG)预计，从现在到2024年，发展中国家的数字支付将以每年29%的速度增长。

印度向数字化支付的转变并非一帆风顺。该国政府在2016年废除500、1000印度卢比纸币，这一政策对经济产生了巨大的冲击。它引发了现金短缺问题，并推高了失业率。而后消费者很快又恢复了现金消费。

然而，从那以后，无现金支付的势头越来越猛烈。毕马威的数据显示，印度有1000多万个地方可以接受数字支付，相比政府开始试图禁用纸币时的150万个大幅增长。政府资助的UPI（统一支付接口）也推动了数字交易的发展，它为银行账户间的实时支付提供了便利。

在全球范围内，随着数字交易取代现金交易，支付公司已跻身增长最快、最有价值的企业行列。毕马威的数据显示，印度有超过45家移动钱包供应商，以及大约50家基于UPI的钱包供应商。该市场仍有很大的增长空间：国际清算银行的数据显示，2018年，印度人均无现金支付仅为18笔，而中国和瑞典则分别达到142笔和529笔。

随着无现金交易的增长，行业竞争也在不断加剧。据英国《金融时报》报道，印度最大的支付公司Paytm正寻求从蚂蚁金服和软银等公司融资20亿美元，以抵御来自美国巨头亚马逊和沃尔玛的竞争。Paytm和沃尔玛旗下的PhonePe是体量最大的两家支付公司，而谷歌Google Pay支付服务则在UPI交易中占据主导地位。Facebook也在伺机而动，它旗下的WhatsApp一直在准备推出自有的支付服务。