高通任命新CFO：印度裔，2011年加入高通

网易科技讯11月7日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美国移动芯片制造商高通公司宣布，其董事会已一致批准任命阿卡什·帕尔希瓦拉（Akash Palkhiwala）为公司执行副总裁兼首席财务官（CFO）。

“无论从运营上讲还是从战略上看，帕尔希瓦拉对我们业务的深刻理解，让他成为领导我们财务工作的理想人选。我相信，在高通公司的历史上，高通将进入一个拥有最大增长机会的时期。”高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)表示，“在5G业务增长开始的时候，我很高兴地向帕尔希瓦拉的这次任命表示道贺。”

当地时间周三，高通公司作出了好于预期的本季度业绩展望，表明智能手机需求在长期低迷之后可能正在回升。该公司预计，四季度营收将达到44亿美元至52亿美元，中间值48亿美元好于分析师预期。此前，由彭博社调查的分析师的平均预期是47.8亿美元。

高通营收已经陷入连续第五年下降窘境，现在业界关注的是，高通能否利用5G技术实现自己的营收增长。

自今年8月以来，帕尔希瓦拉一直担任该公司的临时首席财务官。以前，他是高通副总裁兼QCT财务主管，负责所有芯片组产品部门的账务及会计工作，这些部门包括移动、射频前端、计算、汽车、连接、网络和物联网（IoT）。

帕尔希瓦拉于2001年加入高通公司，自那以来他在高通公司担任过担任过各种财务职务，其中包括会计出纳员和负责监督高通公司总体财务规划和分析工作的公司财务主管。10多年来，他一直是高通公司高级财务领导团队中的一员。

帕尔希瓦拉拥有印度L.D.工程学院（L.D. College of Engineering）的机械工程学士学位，以及美国马里兰大学工商管理硕士学位。