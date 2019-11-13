荣耀老熊首曝荣耀V30样张：手机影像还有更多空间等待开辟

IT之家11月13日消息 昨日荣耀官方正式宣布，荣耀V30系列及5G智慧全场景发布会将于11月26日在北京召开。今天下午，荣耀业务部副总裁（产品）熊军民在微博首次曝光了荣耀V30手机的拍照样张，展示了这款手机的拍照细节。

老熊表示，北京最近天气不错秋高气爽，周末随手用荣耀V30拍了下，给大家看看。这周很多网友私信来问我关于手机影像的问题，虽然受手机体积限制，各大厂商光学器件堆叠已近天花板，但换个角度跳出原有格局，就会看到手机影像还有更深远的未知空间等待开辟。

关于荣耀V30系列，据华为荣耀业务部总裁赵明透露，荣耀V30系列标配NSA和SA双模5G，预计将搭载麒麟990 5G SoC。此外还具有全新的AI技术，包括虚拟和现实的结合等。

今天上午荣耀业务部副总裁熊军民也在微博科普了关于手机摄影的一些问题。老熊表示在同等条件下，像素的提高是能够带来清晰度上的提升，但手机摄影发展到今天，这一点已远远不够。像素个数与单个像素尺寸不可能像单反相机一样无限增加，目前已越来越接近手机空间的天花板；因此单纯堆砌光学器件，增加像素个数的线性发展已快走到尽头。

熊军民表示荣耀一直在影像上探索新的技术方向，在即将发布的荣耀V30上我们将给大家展示荣耀在影像技术上探索的成果。据了解，在摄像方面荣耀V30系列手机将采用最新的“Camera Matrix”摄影算法技术，预计这款手机的Matrix技术在影像方面将带来新的突破；官方海报上也表示这次是“有备而来”。

最后，荣耀V30系列将于11月26日在北京正式发布，敬请期待。