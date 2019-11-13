16寸苹果MacBook Pro上手：它大了，也强了

传闻了半年多16寸MacBook Pro终于在今晚低调上线，就像半个月之前的另一款“Pro”级别产品那样，官方线上发布，没有线上发布会。

但这产品，却是2016年MacBook Pro大改款之后的第一次重大升级：不但新增了一个尺寸，还有配置，键盘等全方面的改变。

新浪科技的前方编辑为此远赴纽约，在第一时间体验这款产品，并写下这片速览体验。另外提示，本次上手有视频及图文两种版本，更直观更详细更多细节，我们希望全都给你~

屏幕大了一英寸 机身大了一点点

16寸在外观上依然延续了之前金属机身轮廓，并有银色、深空灰色两种配色。从外观上区别最大的还是在屏幕。

两个颜色，都略高冷

一个值得注意的地方是，虽然屏幕变大了，但16寸和15寸相比整体尺寸没有增大太多（16英寸宽高是35.79*24.59厘米，15英寸是34.93*24.07厘米）。重量和厚度只是略微增加。新16寸的重量约为1.95千克，仅比上代重0.12千克。

整体外观来看，16寸依然传承着MacBook Pro的精髓。但屏幕增大了1寸，和上代15寸Macbook Pro相比，16寸的屏幕在顶部和两侧边框更窄，视野更大，沉浸感更强。放在手机行业，这叫“屏占比增大”。它的分辨率3072x1920，最高亮度依然维持在500尼特。

屏幕增大，分辨率也随之提升

16寸Macbook Pro另一明显变化就是剪刀式键盘回归，也侧面告诉你，蝶式键盘正退休了。

对于新的剪刀式键盘，苹果在内部进行了重新设计。剪刀式键盘的键程有1毫米，并且在键帽内部采用的新结构可以把键程顶部锁定到键帽中，从而减轻这个结构可能带来的摆动，手感上也提升了一步。

▲esc按键实体化

在Touch Bar上也有一些改动。“esc”从Touch Bar中单独分出来成为实体按键，重新回归的ESC对于设计领域或者开发者来说比虚拟键更方便。Touch ID指纹按键也同样单独分出来。它们跟Touch Bar有一点点小的间隔，（毕竟机身宽了0.86厘米）。

▲蝶式键盘终于退休了

这部机器依然使用的是苹果T2安全芯片，这是一款苹果自研的64位ARMv8芯片，运行名为BridgeOS的操作系统。苹果最初于2017年12月在iMac Pro中加入了这种芯片，用于多种安全目的，自2018开始加入MacBook笔记本系列中。

声音是个小惊喜

除了屏幕和键盘之外，声音也是这16寸MacBook Pro升级的亮点。老实说，声音我一直认为“有”就够了。但当听到16寸MacBook Pro的声音时还是惊叹了一下。原来“有”跟“好”还是有区别的。

16寸MacBook Pro内置6枚扬声器，其中4枚是低频单元，2枚高频单元。咱们着重来说下低频单元。苹果将这4枚低频单元两两成一组，以“背靠背”的扬声器结构，让两个扬声器在发出声音时抵消对方的物理冲击，减少不必要的振动带来的声音失真。

▲扬声器看起来跟之前一样，其实内部结构变了很多

整套系统具有高级立体声分离功能，超宽音场将提升专业级别的音频体验，无论是听音乐，用杜比全景声（Dolby Atmos）看电影或在Apple Arcade上玩游戏。

▲“背靠背扬声器”

实际体验效果来看，16寸MacBook Pro的音质远好于同类产品，尤其在听低音时，机身的震感控制的较好。

扬声器上方的麦克风也进行了小幅更新。16寸内置的麦克风收声更清晰，官方称和上代相比少了40%的嘈杂声。

内部：性能升级不意外散热设计再改进

16寸MacBook Pro选择了英特尔第九代i7、i9处理器系列作为核心处理器。之所以没用第十代处理器，个人认为苹果还是在等第十代的标压版本，但目前第十代只有U和Y两个系列，都是低压版，它们一点也不“Pro”。

图形处理器也升级了。采用AMD Radeon RX 5500M显卡，主频为1408MHz，最高可达1645MHz，显存为4GB 128bit GDRR6，单精运算为4.6TFLOPS。Radeon RX 5500M与英伟达GeForce GTX 1650抗衡。

或许正因为显卡处理器都提升了，苹果对16寸MacBook Pro内部的散热重新设计，使散热能效增加35%，气流增加28%。

▲风扇设计变化

测试时发现，16寸MacBook Pro基本没有出现掉频的情况，使用Cinebench测试，处理器掉频只3.3Hz，并且稳定在这一数值。相比上代的3.0Hz提升还是比较明显的。

使用Final Cut Pro输出双轨4K分辨率13分钟视频，大约10分钟左右要好于同类产品。

续航小幅增长

屏幕变得更大了，相应电池的容量也相应的增加。16寸MacBook Pro内置100WH的电池，官方称比上代的续航时长增加1小时，也就是共计11小时。但因为拿到这机器都没有11小时，我们现在还没法给出准确的续航时间。

相比15寸，16寸的电池比前者大了16WH，这主要解决来自于功耗提升和大屏带来的耗电问题。

充电插头从87W提升到96W，但适配器的体积并没有变化，跟15寸宽那87W充电器大小一样。

总结：MacBook Pro也出了“Max”版

16寸MacBook Pro是目前为止性能最强的的苹果笔记本，它兼顾了性能，又没落下便携，还有苹果一直在线的颜值和做工，以及macOS这条护城河。

▲目前最大及最强的MacBook

对很多人来说，2399美元（国行定价估计到1.8万了）起售的定价却是不算便宜，但每次介绍iMac Pro之类生产力工具属性明显的产品我们都会提一句：这是给专业人士准备的专业工具，它跟带Pro的iPhone和AirPods还是有点区别的。选它的人更多还是对设备性能有较高要求的人，比如视频剪辑师，职业摄影师，游戏开发者等等，对它们来讲，带Pro的电脑是吃饭家伙，踏实干活的创造的价值大于买机器那几万块钱。

当然，如果你不再以上职业选手之列，也不是说就不能买了。一直有很多人就买个MacBook Pro打打字做个表格。但对Air系列，MacBook Pro系列性能和屏幕都更好，只要预算够，选体验更好当然没毛病。