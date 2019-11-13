苹果MacBook Pro 16官网详解：“笔记本电脑的巅峰之作”

IT之家11月13日消息 今天晚上，苹果正式推出了MacBook Pro 16，搭载 16英寸视网膜显示屏，最高达80%的图形处理性能提升，还有新的内置妙控键盘，一起来看一下官方的介绍吧。

苹果官网详解：

Apple今天发布了全新16英寸 MacBook Pro，这款Mac笔记本电脑的巅峰之作，专为开发者、摄影师、电影制作人、科研人员、音乐制作人以及所有依靠Mac创造杰作的专业用户而设计。全新MacBook Pro拥有绚丽的16英寸视网膜显示屏，最高可选配新的8核处理器、64GB内存和8GB显存的新一代图形处理器，并采用全新的先进散热设计，使MacBook Pro的强大达到新的高度。

16英寸MacBook Pro配备新的内置妙控键盘，重新设计的剪刀式结构和1毫米键程，使按键手感更令人满意，带来Mac笔记本电脑上更为出色的输入体验。此外，16英寸MacBook Pro还拥有六扬声器音响系统、持久的电池续航、触控栏、触控ID、力度触控板和Apple T2安全芯片。

“我们的专业用户表示，他们希望自己的下一台MacBook Pro能拥有更大的显示屏、疾速的性能表现、容量尽可能大的电池、手感极佳的笔记本电脑键盘、令人惊艳的扬声器和海量的存储容量。16英寸MacBook Pro不仅带来了这一切，还有许多他们意想不到的精彩。”Apple Mac及iPad产品市场营销高级总监Tom Boger表示，“它拥有绚丽的16英寸视网膜显示屏、最高可达8核的处理器、新一代图形处理器、更先进的散热设计、新的内置妙控键盘、六扬声器音响系统、100瓦时的大容量电池，并最高可选配8TB存储设备和64GB高速内存。这台电脑，是Mac笔记本电脑的巅峰之作，只为满足专业用户的极致追求而生。”

历代 Mac 笔记本电脑上最大的视网膜显示屏

MacBook Pro 上亮度高达 500 尼特、支持 P3 广色域的绚丽视网膜显示屏，深受专业用户的喜爱，而这次 16 英寸的尺寸，更使其成为历代 Mac 笔记本电脑上最大的视网膜显示屏。16 英寸视网膜显示屏的分辨率高达 3072x1920，像素密度提升至 226 ppi，带来将近 600 万颗像素，给屏幕前的你更沉浸其中的视觉体验。每块显示屏在出厂时都经过单独校准，以确保 Gamma、白点和原色的精准。

新的内置妙控键盘

16 英寸 MacBook Pro 配备新的内置妙控键盘，优化的剪刀式结构带来 1 毫米键程和稳定的按键手感，而 Apple 设计的穹顶式橡胶垫片，则能积蓄更多势能，让每次按键都响应灵敏。经过针对人因工程和按键设计所进行的广泛研究和用户调查，16 英寸 MacBook Pro 最终带来一款舒适、安静，手感令人满意的键盘。新的内置妙控键盘还提供实体的 Esc 键和呈倒 T 形排列的方向键，以及触控栏和触控 ID，让你在 Mac 笔记本电脑上的输入体验更为出色。

更先进的散热设计

16 英寸 MacBook Pro 采用 Mac 笔记本电脑迄今最先进的散热架构，令系统能持续以更高的功率运行。设计精密的风扇拥有更大的叶轮和加长的扇叶，再配合更大的通风口，使气流量增加 28%；而散热器也增大 35%，使得散热量与以往相比有了显著增加。由于系统散热能力的多方面提升，与上一代设计相比，16 英寸 MacBook Pro 在应对繁重的处理工作时，持续功率最多可提升 12 瓦。

强劲的处理器和高速的内存

无论是编译代码、剪辑多机位视频还是制作三维动画，MacBook Pro 用户随处都需要专业级运算能力。为向用户提供疾速的性能表现，16 英寸 MacBook Pro 配备最新 6 核和 8 核第九代处理器，Turbo Boost 睿频加速最高可达 5.0 GHz，相比 4 核 15 英寸 MacBook Pro，其性能提升最高可达 2.1 倍1。强劲的中央处理器，在 Mac 笔记本电脑上首次可选配高达 64GB 高速内存，加上更先进的散热设计，使它能够胜任 MacBook Pro 上前所未见的专业工作负荷。

与最快的 4 核 15 英寸 MacBook Pro 相比：

音乐制作人在 Logic Pro X 中播放大型多音轨项目，其中 Amp Designer 插件数量最多可增加至 2.1 倍。

科学家和研究人员在 MATLAB 中进行动力系统模拟时，速度可提升至 2.1 倍。

开发者使用 Xcode 编译代码时，速度最高可提升至 1.8 倍。

摄影师在 Photoshop 中为照片应用复杂的编辑效果时，速度可提升至 1.7 倍。

新一代图形处理器

图形处理性能对专业人士至关重要，无论是创作下一个游戏作品、渲染复杂的三维场景，还是为电影大片进行调色。16 英寸 MacBook Pro 配备新的 AMD Radeon Pro 5000M 系列图形处理器，这是首款为专业用户打造的 7 纳米制程移动独立显卡。在 Mac 笔记本电脑上首次可选配 8GB 的 GDDR6 显存，专业用户从此能够比以往更快速地处理需要大量图形处理器资源的任务。用户选择标配图形处理器时，将会实现比上一代标配提升至 2.1 倍的图形处理性能。选择高配图形处理器时，将会实现比上一代高配提升最高可达 80% 的图形处理性能1。

与上一代采用高配图形处理器的 8 核 15 英寸 MacBook Pro 相比：

视频剪辑师进行 DaVinci Resolve 调色时，可实现最高可提升至 1.8 倍的特效渲染速度。

玩家将能以最高可提升至 1.6 倍的性能更流畅地运行 Fortnite 之类的游戏。

开发者使用 Unity 进行游戏开发时，可体验提升至 1.4 倍的场景演示速度。

MacBook Pro 采用 100 瓦时的电池为这些性能提供动力，这是 Mac 笔记本电脑诞生以来容量最大的电池，将电池续航再延长一个小时，使无线网络浏览或 Apple TV app 视频播放时间最长可达 11 小时。

16 英寸 MacBook Pro 上的 100 瓦时电池是 Mac 笔记本电脑上容量最大的电池，提供最长可达 11 小时的电池续航。

首款可选配 8TB 固态硬盘的 Mac 笔记本电脑

由于专业人士需要笔记本电脑提供更大的容量来存储庞大资料库和大型项目，新款 MacBook Pro 将标配的固态硬盘存储加倍提升至 512GB 和 1TB。与此同时，MacBook Pro 首次拥有惊人的 8TB 存储选配方案，其固态硬盘存储容量为历代 Mac 笔记本电脑之最。

更高保真度的音频体验

16 英寸 MacBook Pro 采用了彻底重新设计的六扬声器高保真音响系统，为音乐人、播客制作者和视频剪辑师带来 Mac 笔记本电脑上更进一步的音频体验。振动抵消低音单元以新的 Apple 专利技术打造而成，采用两个相对的扬声器驱动单元来减少影响音质的杂音，使最终的音响效果比以往更清晰更自然，还使低音的音域再低半个八度。经升级的高性能麦克风阵列将嘶嘶声降低了 40%，并进一步提升了信噪比，使其几乎可媲美常见的专业级数字麦克风，带来音色纯净的录音作品，甚至能够捕捉极为轻柔的细节。

macOS，为专业人士而设计

macOS 自身具备的强悍性能、出色可靠性和效率深受专业用户的喜爱，其设计充分发挥了 Mac 硬件的优势，带来众多强大功能和卓越表现，并能与其他 Apple 设备默契协作。深色模式下，控制功能会在 Mac 绚丽的视网膜显示屏上相应隐入深色背景中，而专业内容则会突出显示。利用 macOS Catalina 中新的随航功能，用户可将 iPad 用作第二个显示屏，或者配合 Apple Pencil 使 iPad 变身高精度的平板电脑输入设备。“访达”的画廊视图可让用户通过视图快速浏览文件，并轻松查看文件的元数据。macOS 不仅支持第三方 app 和设备的强大生态系统，还提供 Safari 浏览器、邮件、Pages 文稿、Numbers 表格和 Keynote 讲演等 Apple app，同时支持 Final Cut Pro X、Logic Pro X 和 Xcode 等高性能 app。