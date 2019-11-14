国家邮政局：1-10月快递业务量496.6亿件，同比增长26%

新浪科技讯北京时间11月14日下午消息，国家邮政局今日公布2019年10月邮政行业运行情况，根据公布文件显示，今年1-10月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成7704.4亿元，同比增长21.3%；业务总量累计完成12721.9亿元，同比增长31.3%。

10月份，全行业业务收入完成821.7亿元，同比增长21.4%；业务总量完成1473.1亿元，同比增长31.1%。

1-10月份，邮政服务业务总量累计完成2004.4亿元，同比增长23.6%；邮政寄递服务业务量累计完成201.6亿件，同比增长2.8%；邮政寄递服务业务收入累计完成345.5亿元，同比增长11.1%。

10月份，邮政服务业务总量完成225.4亿元，同比增长37.4%；邮政寄递服务业务量完成21.1亿件，同比增长10%；邮政寄递服务业务收入完成38.4亿元，同比增长24%。

1-10月份，全国快递服务企业业务量累计完成496.6亿件，同比增长26%；业务收入累计完成5929亿元，同比增长24%。其中，同城业务量累计完成87.8亿件，同比下降2%；异地业务量累计完成397.6亿件，同比增长34.4%；国际/港澳台业务量累计完成11.3亿件，同比增长28.1%。

10月份，全国快递服务企业业务量完成57.6亿件，同比增长22.7%；业务收入完成658亿元，同比增长23.2%。

1-10月份，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.7%、80%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的10.2%、52.9%和9.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降5个百分点，异地快递业务量的比重上升5个百分点，国际/港澳台业务量的比重基本持平。

1-10月份，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.7%和7.5%，业务收入比重分别为80.3%、11.2%和8.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入上升0.3个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.5个百分点,快递业务收入比重基本持平；西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点，快递业务收入比重下降0.3个百分点。

1-10月份，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82，较1-9月上升0.2。