5G安全漏洞不断被发现

来自Light Reading的报道称，无线行业人士认为，5G将是迄今为止最安全的无线传输技术。但是不断有研究报告称，研究人员持续在5G标准中发现漏洞。

最新的消息来自TechCrunch，该网站本周报道称，美国普渡大学和荷华大学的安全研究人员发现了不少5G漏洞，其中包括那些可以用来实时追踪受害者位置的漏洞。

TechCrunch指出，研究人员不打算公开发布其研究结果的详细信息，并且他们还将该问题通知了代表全球无线行业协会的行业组织GSMA。不过，GSMA表示，这些发现的漏洞“在实践中被判断为零或影响较小”。

这并非研究人员第一次报告5G网络的漏洞。例如，ZDNet今年早些时候曾报道称，来自柏林工业大学、苏黎世联邦理工学院和SINTEF Digital Norway的研究人员发现了5G中的一个漏洞，该漏洞涉及手机如何与基站进行连接。

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实际上，电子前线基金会（一家旨在“在数字世界捍卫公民自由”的非营利性组织）最近指出，这类“蜂窝基站模拟器”攻击（也被称为IMSI-catchers）在4G时代相对比较常见。

但是，如果5G真的成为业界所说的成为无处不在的技术连接，那么任何安全问题都会相应地增长。

“作为一个消费者，我很喜欢5G的概念，因为它很棒，我将能够到处联网。但是作为一个安全从业者，我讨厌5G的概念，因为我们将处处都在联网。”IBM安全主管Charles Henderson在今年早些时候告诉华尔街日报。

但是无线行业的参与者显然清楚意识到了这种担忧。例如，设备厂商爱立信的安全研究人员在今年1月就表示，行业在解决包括假基站在内的5G漏洞方面已经取得了进展。他们表示，将于明年年初发布的5G标准的下一个版本（R16），可能会包含一系列其他改进。