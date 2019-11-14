AMD：Radeon Pro 5000M系列显卡为专业内容创建应用进行了优化

IT之家11月14日消息 昨天，苹果发布了新款的16英寸MacBook Pro 16，首发了AMD的Pro系列移动显卡。现在，AMD官方也在新闻稿中宣布，该显卡针对当今顶级的专业内容创建应用程序和计算密集型的图像渲染工作进行了优化。

AMD表示，苹果 MacBook Pro 16搭载了全新的AMD Radeon Pro 5500M和5300M移动显卡。 AMD Radeon Pro 5000M系列移动显卡是首款为专业用户打造的7nm独立显卡，采用全新的AMD RDNA架构打造，搭载高达8GB的高速GDDR6显存和高达192GB /S的显存带宽，这是GDDR5的两倍。还提供了高达4.0 TFLOPS的单精度浮点(FP32)性能。该显卡针对当今顶级的专业内容创建应用程序和计算密集型的图像渲染工作进行了优化，AMD称可在MacBook Pro Retina显示屏上实现令人惊叹的、超流畅的、高帧率的视觉效果。

据苹果官方数据，与上一代采用高配图形处理器的 8 核 15 英寸 MacBook Pro 相比：

视频剪辑师进行 DaVinci Resolve 调色时，可实现最高可提升至 1.8 倍的特效渲染速度。

玩家将能以最高可提升至 1.6 倍的性能更流畅地运行 Fortnite 之类的游戏。

开发者使用 Unity 进行游戏开发时，可体验提升至 1.4 倍的场景演示速度。