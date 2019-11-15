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华为深圳全球旗舰店可现场体验Mate X 5G折叠屏手机

2019-11-15 10:07:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月15日消息 华为Mate X 5G折叠屏手机将于11月15日上午10点08分开始，正式在华为商城限量销售。8GB内存+512GB存储售价16999元。现在华为官方还宣布，同时，你还可以前往华为全球旗舰店·深圳万象天地 进行实机体验，去感受一下Mate X折叠屏的魅力。

今年9月份，华为首家全球旗舰店于深圳万象天地正式开业。这是一家集科技、艺术、休闲、卖场为一身的高端旗舰店，选址于深圳南山万象天地商圈，可以说是深圳最黄金的地段之一。在众多建筑中，华为全球旗舰店是一座独立的三层楼房，占地1300平方米，透明玻璃墙体，设计独特，在众多的旗舰店中显得更加与众不同。

华为Mate X采用柔性折叠屏，使用鹰翼式外折方案，展开时可达8英寸；轻轻翻折，又能成为可单手掌控的6.6英寸屏幕，另一块屏幕尺寸则为6.38寸，机身单边厚度仅为5.4mm。

核心配置上，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980（后续批次已升级至麒麟990 5G），支持55W超级快充，30分钟充电85%；内置4500mAh大电池，强劲续航一整天；配备双卡设计，分别支持4G和5G网络。

在相机配置方面，搭载4000万像素超感光摄像头（27mm）f/1.8，800万像素长焦镜头（80mm）f/2.4支持OIS光学防抖，1600万像素超广角镜头（17mm）f/2.2，3D深度感摄像头支持专业级虚化效果。Mate X的镜头支持ISO 204800超高感光度，支持45倍变焦范围（超广角-3倍光学-30倍数码），2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

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关键词：华为Mate X华为

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