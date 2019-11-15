马云：电商使一些商铺降价

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IT之家11月15日消息 在11月13日举行的第五届世界浙商大会上，马云讲述电商带来的影响时提到，电商的出现也使次中心商铺价格下降，给房地产行业带来了冲击。希望国家高度重视房地产，它是带动整个经济链条的重要因素。
马云称，电商的发展对房地产行业产生了巨大的改变。原来市中心的商铺特别贵，出现电商以后，商铺的价格下降，用市场的手段降低了房地产。
马云还在演讲为中国经济站台，称双11是中国内需的成功，不要把实体和电商对立起来。
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